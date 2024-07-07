美國德州宣布在台灣設辦事處　州長：關鍵行業展開合作

美國德州（Texas）州長阿博特（Greg Abbott）和台官7月7日簽署經濟發展合作意向書，並宣布將設立德州在台辦事處。



綜合彭博社和《聯合報》7月7日報道，阿博特率30人經貿訪問團赴台，是賴清德上任後首位訪台的美國州長。阿博特在簽署儀式上強調，德台兩地在半導體、能源和電動汽車製造等關鍵行業，有展開合作的機會。

阿博特說：「無論是在德州還是在美國，我們都知道強大的台灣對全球在未來的重要性。」他在儀式上與台經濟部長郭智輝簽署德州與台灣之間的經濟發展意向聲明。

阿博特也在7日與賴清德會面。賴清德祝賀德州在台辦事處成立，並相信這將成為台灣和德州、和美國堅強的友誼支柱，讓台美夥伴關係更加穩固和深化。

美國德州（Texas）州長阿博特（Greg Abbott）率團訪台，賴清德2024年7月7日上午接見訪問團。（台灣總統府網站）

賴清德認為，新辦事處與意向聲明也將為台美企業，創造沒有上限、好上加好的新合作機會，並說台灣正在全力推動五大信賴產業，也就是半導體、人工智慧、軍工、安全監控以及次世代通訊，這些都能與德州成熟的產業聚落互相合作。

賴清德也說，台灣企業在德州的投資已累計超過120億美元（約937億港元）。2023年德州對台灣出口超過115億美元，台灣已經是德州第9大出口市場。

美國德州（Texas）州長阿博特（Greg Abbott）率團訪台，台灣總統賴清德7月7日 日上午接見訪問團。圖為賴清德與訪問團合影。（台灣總統府網站）

德州州長辦公室則說，台灣在2022年是德州外來直接投資主要來源，總額超過50億美元。台灣在2023年也是德州的第7大貿易夥伴。

阿博特在結束訪台行程後，預計將續程訪問韓國和日本。

本文獲《聯合早報》授權轉載

