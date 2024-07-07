緬甸軍政府二號人物梭溫正式訪問中國

緬甸民族地方武裝繼續在該國北部地區發生衝突之際，緬甸軍政府團隊7月6日說，軍政府二號人物梭溫（Soe Win）已抵達中國將開始進行正式訪問。



根據法媒7月6日報道， 軍政府新聞辦公室在一份聲明中說，緬軍副總司令梭溫抵達中國山東省青島市，出席上海合作組織主辦的「綠色發展論壇」。

手持緬甸國旗和中國國旗的緬甸學生2020年1月17日在內比都機場外歡迎習近平。（Reuters）

2024年4月15日，克倫民族解放軍（KNLA）軍人在位處緬甸渺瓦底（Myawaddy）外圍的緬甸政府軍基地扛着一支火箭推進榴彈發射器。（REUTERS）

梭溫訪問緬甸之前，緬甸軍方與一個少數民族武裝組織在撣邦（Shan State）北部持續一個多星期的戰鬥，破壞2024年1月由中國斡旋達成的停火協議。

緬北民地武組織德昂民族解放軍將軍達崩覺（Tar Bhone Kyaw，暫譯）說，緬甸少數族裔軍人正在包圍北方撣邦的臘戌（Lashio），這裏是軍政府東北方司令部所在地。

臘戌坐落在緬甸第二大城市曼德勒（Mandalay）通往中國雲南省一條主要高速公路上。

緬甸前總統吳登盛（Thein Sein）6月對中國進行正式訪問，這也是3年前緬軍方奪取政權以來，他首次到國外出訪。

2015年9月4日，中國國家主席習近平（右）在中國北京人民大會堂與時任緬甸總統吳登盛（左）握手。（Getty）

自2021年緬甸發生政變陷入動盪以來，軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）就沒有訪問過中國。

緬甸軍政府2023年與中國的關係出現裂痕，因為軍政府未能打擊緬甸邊境地區的網絡詐騙團夥，團夥內的工作人員大部份來自中國和其他國家的公民，他們普遍被販賣到團夥設立的園區後，被迫工作參與詐騙。

本文獲《聯合早報》授權轉載

