促成緬甸交戰方會面　北京稱和談取得積極成果

中國外交部發言人毛寧12月12日說，中方認為緬北局勢的緩和降溫，符合緬甸的各方利益，也有利於維護中緬邊境地區的和平與穩定。中方樂見緬北衝突各方進行和談，並取得積極成果，中方亦願意繼續為此提供支持和便利。



在中國斡旋下，緬甸軍政府代表已與三個參與當前戰亂的少數民族武裝組織代表會面。

路透社11日引述緬甸國營電視台MRTV報道，緬甸軍政府發言佐敏吞（Zaw Min Tun）星期一（12月11日）說：「在中國的幫助下，緬甸民族團結與締造和平協調委員會（National Unity and Peacemaking Coordination Committee）會見緬甸民族民主同盟軍（MNDAA，即果敢民族民主同盟軍）、德昂民族解放軍（TNLA）和若開軍（AA）的代表。」

他也說：「根據會談的進展情況，本月底可能還會舉行一次會議。」

緬甸內戰：2023年11月12日，「克倫尼民族防衛軍」（Karenni Nationalities Defense Force，暫譯）一名戰士身在克耶邦（Kayah state）首府壘固（Loikaw）一處。（Reuters）

今年10月27日，緬甸國防軍在撣邦北部多個地區遭到緬甸民族民主同盟軍、德昂民族解放軍和若開軍襲擊。截至目前，這三個組織已成功控制了緬甸北部和西部各邦靠近中國邊境的幾個軍事哨所和城鎮。

佐敏吞並未透露這次會議在何時何地舉行，也並未說明各方具體談了什麼。這三個少數民族武裝組織的代表也尚未置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

