施紀賢與內塔尼亞胡通話促停火 另向阿巴斯稱巴勒斯坦國應獲承認
撰文：蕭通
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英國新當選首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）7月7日與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）通電話，承認巴勒斯坦國是和平進程的一部份，也是巴勒斯坦人「不容否定的權利」。他同日亦與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，稱期待進一步深化兩國之間的密切關係，但強調加沙迫切需要停火。英國新任外交大臣拉米（David Lammy）前一日曾稱，英國在以巴問題上將「採取更加平衡立場」。
英國首相府發言人表示，施紀賢與阿巴斯通話時，談到加沙正遭受持續的痛苦，以及災難性的人命損失。施紀賢很高興能甫上任就與阿巴斯交談，向對方闡述當前的優先事項，包括推動停火、釋放人質、增加對巴勒斯坦權力機構的人道援助和財政支持。
兩人談到確保巴勒斯坦「國際合法性」的重要性。施紀賢表示，英國推動以巴和平進程的長期政策不變，認為是巴勒斯坦人不容否定的權利。 他又稱，英國將在兩國方案中承認巴勒斯坦的國家地位。
施紀賢亦與內塔尼亞胡通話，為以色列去年10月遭哈馬斯突襲致哀，然後提出加沙停火有「明確且迫切需要」，兩人也談到爭取人質獲釋，增加對加沙人道援助等議題。施紀賢又稱，解決以巴問題的方案需確保長期到位，包括巴勒斯坦權力機構獲得足夠財政。
兩人亦討論了中東地區安全。施紀賢表示，將維持英國和以色列的重要合作，以遏制惡意威脅。
此外，對於以色列和真主黨（Hezbollah）在黎巴嫩邊境的衝突持續，施紀賢指令人擔憂，敦促各方謹慎行事。
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