英國工黨上場外交動作多：英日揆談安保　外相暗示以巴立場將調整

英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）7月5日正式成為新任首相後，新政府隨即在不同的國際事務表態，以及展開外交工作。中日首相6日進行電話會議，。英國外交部長拉米（David Lammy）同日稱，希望英國在中東問題上保持平衡立場，努力促成停火協議。



日本放送協會7月6日報道，岸田文雄與施紀賢6日利用電話短暫進行約10分鐘會談。

2024年7月5日，英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在慶祝該黨選舉勝利的招待會發表勝選宣言。（Reuters）

兩人在通話中討論安全保障以及其他國際議題。岸田文雄除祝賀他就任首相，提到希望進一步強化日英關係，為維持與強化基於法治的自由且開放的國際秩序進行合作。施紀賢則在會談提到日皇德仁夫婦的訪英行程，表明希望共同使雙邊關係更緊密。

兩人在會談中認為歐洲大西洋與印度太平洋的安全保障密不可分，同意推動緊密合作，並確認將推動包括研發次世代戰機在內的合作。

以巴衝突：回復平衡立場

工黨新外相拉米走馬上任，外界亦留意他的言論。他7月6日在訪問德國時向路透社表示，希望在以色列和加沙問題上回到一個平衡的立場。英方已明確表示，希望看到停火，希望看到人質被釋放。

拉米強調，加沙的戰鬥必須停止，人道援助必須儘快進入當地，英國將利用一切外交努力確保實現停火。