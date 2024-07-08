法國左翼聯盟慶祝勝利　梅朗雄：準備好執政　拒夥中間派合組政府

法國左翼聯盟「新人民陣線」在國民議會選舉第二輪投票中獲得最多票數，極左翼領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）7月7日說，左翼「已準備好執政」。



綜合法媒和《紐約時報》報道，梅朗雄為極左翼政黨不屈法蘭西黨（La France insoumise ）的領導人，該黨是新人民陣線的政黨之一。他在投票結果出爐後馬上發表演講說：「我們的人民已經明確拒絕了最壞的情況。」

梅朗雄告訴歡呼的支持者，讓左翼執政是總統馬克龍的「職責」。他排除了與馬克龍的中間派聯盟進行任何談判以組建政府的可能性。

法國左翼聯盟「新人民陣線」在國民議會選舉第二輪投票中獲得最多票數，極左翼領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）2024年7月7日說左翼「已準備好執政」。圖為他6月30日在第一輪投票部份結果公布後在巴黎共和廣場發表講話。（Reuters）

法國會選舉第二輪投票部份結果公布後，左派支持者上街慶祝，部份集會演變成刃騷亂：

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新人民陣線另一政黨綠黨的全國書記通德利爾也在巴黎總部受到歡迎。她說：「今晚將會很漫長，對我來說，與你們一起開始這一天很重要。

「今晚，人民勝利了。」

數百名新人民陣線的支持者也聚集在巴黎共和國廣場慶祝。人群在法國國旗下高呼「我們勝利了」，國旗上寫着「法國由移民編織而成」。

一名參與者舉着的標語牌上寫道：「不要國民聯盟，不要馬克龍。」

法國左翼聯盟「新人民陣線」在國民議會選舉第二輪投票中獲得最多票，極左翼領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）2024年7月7日說左翼「已準備好執政」。圖為他6月30日在第一輪投票部份結果公布後，在巴黎共和廣場發表講話。（Reuters）

惟一些選民認為法國不屈黨至少與極右翼一樣危險，梅朗雄在本人所在的黨派和聯盟中也備受爭議。

在以巴衝突上，梅朗雄拒絕稱哈馬斯為恐怖組織，並強烈譴責以色列在加沙的軍事行動是「種族滅絕」。他還將由兩位法國前總統參加的反對反猶太主義的示威活動稱為「無條件支持大屠殺的朋友們」的聚會。

極左翼提出的政綱包括提高法國的月最低工資，將法定退休年齡從64歲降至60歲，五年內新建100萬套經濟適用房，並凍結食品、能源和天然氣等基本必需品的價格。一些經濟學家擔心，在法國已經深陷債務泥潭之際，這樣的支出計劃令人擔憂。