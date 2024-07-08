俄駐華大使：金磚國家正擺脫美元主導　「共同貨幣」談判開展

俄衛網7月7日報道，俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）7日表示，金磚國家正在就共同貨幣談判，近期創建共同貨幣的可能性很小，但這一方向上的進步是顯而易見的。



莫爾古洛夫在北京第十二屆世界和平論壇間隙說：「我們正在離開美元主導的空間，開發（金磚國家）真正獨立的金融系統的機制和工具。」

2024年6月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤。（中國外交部）

大使說：「關於金磚國家共同貨幣的談判正在開展。我不認為這件事近期就能做成，但趨勢是明顯的。我們在朝這個方向進步，對我們來說，這是明確的。我認為，這將花費一些時間，不是近期。」

莫爾古洛夫表示：「我們與金磚夥伴一道，正在致力於創建一套不受任何第三方控制的金融系統。我們在這一方向上邁出了很多步。」

2024年6月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤。（中國外交部）

他指出，俄羅斯與金磚國家之間在愈來愈多地進行本幣結算。「例如，俄中貿易已達2,400億美元（約1.8萬億港元），其中92%以本國貨幣（盧布和人民幣）結算」。

俄羅斯於1月1日接任金磚國家輪值主席國。2024年伊始，除俄羅斯、巴西、印度、中國和南非外，隨着埃及、埃塞俄比亞、伊朗、阿聯酋和沙特阿拉伯的加入，金磚國家已壯大至10個國家，覆蓋人口達36億，幾乎為世界總人口的一半。這些國家的石油產量佔全球40%以上，商品出口規模約為全球的四分之一。