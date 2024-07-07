網傳「挾巨款」叛逃北約　俄羅斯前副防長現身克宮否認

被瘋傳「攜巨款叛逃北約」的俄羅斯前副防長塔舍夫佐娃（Tatiana Shevtsova），日前現身克里姆林宮附近，並親口否認了傳聞。



從上週開始，一些俄羅斯的社交媒體賬戶宣稱，俄羅斯前國防部副部長舍夫佐娃已秘密離開俄羅斯叛逃至西方國家，並繞道土耳其目前已抵達法國巴黎，而此行的最終目的地將是美國。

俄羅斯前副防長塔舍夫佐娃（Tatiana Shevtsova）。（By Mil.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54238203）

這些賬號還聲稱舍夫佐娃持有超過1.5萬個比特幣（約67億港元）的巨款，以及一塊絕密硬碟，其中有大量俄軍機密文件。隨後，這些傳聞被許多親烏克蘭社交媒體賬戶大量轉發。

對此，舍夫佐娃本人於7月6日當天接受了塔斯社的採訪，她稱自己當天剛剛在克里姆林宮觀看了舞蹈比賽。

「那是一場精彩的表演，演出者們在舞台上各顯才華」，舍夫佐娃笑着回應稱，所有這些（前往法國的相關傳聞）都是不真實的，是謠言與嫉妒。

圖為2023年7月4日，鏡頭下俄羅斯莫斯科克里姆林宮的外觀。（Reuters）

而根據公布的視頻顯示，舍夫佐娃是在莫斯科克里姆林宮西側的庫塔菲亞塔樓（Kutafiya Tower）門前接受的塔斯社採訪。

公開資料顯示，今年54歲的舍夫佐娃是現任俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）在聯邦稅務局中的老同事，2010年她任俄羅斯副防長，負責分管財務工作。

圖為2024年5月6日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭，右）與現任俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）一齊準備參與政府會議。（Reuters）

2024年6月17日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）簽署法令，免去舍夫佐娃等4位俄國防部副防長的職務，引發外界有關紹伊古（Sergei Shoigu）5月突然離任以及各種涉嫌貪腐的聯想。

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