烏克蘭兒童醫院等多地遭俄空襲　36死逾百傷　安理會將開會譴責

北約峰會舉行前夕，烏克蘭政府7月8日表示，多個城市當日遭俄軍導彈空襲，目標包括首都基輔一間兒童醫院。連串襲擊造成全國至少36人死亡、逾140人受傷。 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）譴責俄軍攻擊醫療機構，消息指聯合國安理會9日將就事件召開會議。 俄國防部同日發表聲明，否認使用導彈攻擊烏克蘭的民用設施。



烏克蘭政府宣佈9日連串空襲之一進行哀悼，稱反映烏克蘭迫切需要西方盟友升級防空系統。

烏克蘭空軍表示，俄軍共發射38枚導彈，有30枚被攔截。內政部表示，基輔、克里維里赫（Kryvyi Rih）及第聶伯羅（Dnipro）市中心，以及兩個東部城鎮，共的50座建築受損，其中包括住宅、一個商業中心和兩個醫療設施。

當局表示，基輔共至少22人死亡，其中包括兩名兒童，另有82人受傷。第聶伯羅已確認11人死亡、64人受傷。此外，東部城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）有工業設施遇襲，造成3人死亡。

路透社報道，應英國、法國、厄瓜多、斯洛維尼亞和美國的要求，安理會定於9日上午舉行會議。英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward ）表示，將譴責俄羅斯襲襲醫院的懦夫和墮落行為。