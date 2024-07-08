習近平會見歐爾班：破解俄烏戰局　匈牙利總理夠實力嗎？

匈牙利總理歐爾班近來在調停俄烏衝突上動作頻頻。他7月2日訪問基輔，7月5日訪問莫斯科後，7月5日突然取消原定於7月8日同德國外長貝爾伯克的會談。相反，7月8日一早歐爾班出現在了北京，當天上午他同中國國家主席習近平重點就烏克蘭局勢交換了意見。

也就是說，歐爾班是在訪問莫斯科之後決定取消同德國外長的會談並前往北京的。那麼，歐爾班在莫斯科遭遇了什麼？試圖希望中國在這過程中發揮何種作用？

歐爾班7月8日在社交媒體上發文稱，「中國是為俄烏衝突創造和平條件的關鍵力量。這就是為什麼在習近平主席訪問布達佩斯兩個月後，我來到北京與他會面。」會見後還在社交平台發放他與習近平會面的照片，稱俄烏戰爭何時結束，除了交戰雙方外，還取決於美國、歐盟和中國的決定。

中國-匈牙利關係：匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）2024年7月8日抵達北京與中國國家主席習近平會談。歐爾班在社交媒體X發文說，中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。（Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024社交媒體X賬號）

早在7月2日歐爾班表示，如果特朗普贏得美國總統選舉，烏克蘭將實現停火，俄羅斯和美國之間遲早將開始談判，歐洲需要考慮誰以及如何將在這種情況下代表其利益。當時歐爾班並未提到中國，如今歐爾班公開提出中國是關鍵力量。這一說法雖然不同於芬蘭總統說中國一個電話就能化解這場危機，但也極大肯定了中國的作用。

那麼歐爾班認為中國可以發揮的作用是什麼作用？是說服俄羅斯的作用嗎？

特朗普早就公開宣稱如果再次當選總統，他不會向烏克蘭提供資金。歐爾班是特朗普的忠實支持者。自匈牙利7月擔任歐盟輪值主席國後，歐爾班首先採取的重大動作就是調停俄烏衝突。匈牙利的輪值主席國時效為6個月，歐爾班是希望趕在美國大選之前就終結俄烏衝突做鋪墊，為特朗普結束俄烏衝突做準備？

俄羅斯總統普京7月5日在克里姆林宮與匈牙利總理歐爾班會面。（Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS）

習近平在會見歐爾班時稱只有所有大國都發揮正能量而不是負能量，這場衝突才能儘早出現停火曙光。中方一直在以自己的方式積極勸和促談，鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力。中匈的基本主張和努力方向是一致的。中方願同匈方以及有關各方繼續保持溝通。

從習近平的話看，中國並沒有回絕歐爾班，而是委婉表達了擔憂。「只有所有大國都發揮正能量而不是負能量」，這句話的意思相當明顯，中國之外的大國如果發揮負能量，事情並不好辦。

歐爾班訪問俄羅斯的舉措已經遭到美歐的公開反對和質疑。拜登政府在大選之前不會允許讓歐爾班攪亂拜登大選期間管理俄烏衝突的計劃。

圖為2024年7月2日，在烏克蘭基輔，匈牙利總理歐爾班和烏克蘭總統澤連斯基在會面前握手。（Reuters）

歐盟國家中，法國德國意大利不會讓歐爾班代表歐盟做出決定。歐爾班提出歐盟在這場危機結束時應該扮演何種角色的命題，對法德意來說是必要的，但是法德意畢竟不是匈牙利，他們不會在美國大選之前就做出傾向性明顯的預判，更不會在此基礎上對俄烏衝突做出決斷。

「所有大國」，這一說法是籠統的，沒有特指哪些國家。俄羅斯是否會聽中國的並不明確，其他大國如果繼續支持俄羅斯打下去，中國如何說服俄羅斯停火？如果俄羅斯執意打下去直到勝利，中國如何說服俄羅斯？問題並不是歐爾班想象的那麼簡單。中國可以給歐爾班面子，在他臨時決定訪華時就同意其訪華，但是能否解決俄烏衝突，抑或是實現臨時停火，歐爾班似乎還不具備這方面的真正實力。