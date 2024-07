習近平會見歐爾班：破解俄烏戰局　匈牙利總理夠實力嗎？

匈牙利總理歐爾班近來在調停俄烏衝突上動作頻頻。他7月2日訪問基輔,7月5日訪問莫斯科後,7月5日突然取消原定於7月8日同德國外長貝爾伯克的會談。相反,7月8日一早歐爾班出現在了北京,當天上午他同中國國家主席習近平重點就烏克蘭局勢交換了意見。

也就是說,歐爾班是在訪問莫斯科之後決定取消同德國外長的會談並前往北京的。那麼,歐爾班在莫斯科遭遇了什麼?試圖希望中國在這過程中發揮何種作用?

歐爾班7月8日在社交媒體上發文稱,「中國是為俄烏衝突創造和平條件的關鍵力量。這就是為什麼在習近平主席訪問布達佩斯兩個月後,我來到北京與他會面。」會見後還在社交平台發放他與習近平會面的照片,稱俄烏戰爭何時結束,除了交戰雙方外,還取決於美國、歐盟和中國的決定。

中國-匈牙利關係:匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)2024年7月8日抵達北京與中國國家主席習近平會談。歐爾班在社交媒體X發文說,中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。(Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024社交媒體X賬號)