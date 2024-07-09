靖國神社石柱遭塗鴉寫大字　警拘29歲在日中國男子　通緝另外2人

位於日本東京的靖國神社6月初發生石柱遭塗鴉寫上紅色「Toilet」（廁所）大字的事件後，據日媒7月9日報道，警方拘捕一名旅居日本的中國男子，又向2名已經離開日本的中國籍男子發出逮捕令。



綜合共同社、富士新聞網（FNN）等日媒7月9日報道，警方以涉嫌參與損壞財物、不尊重禮拜場所為由，拘捕一名29歲、居住在日本的中國男子姜卓君。

日本警方2024年7月拘捕一名在日本的中國男子姜卓君，指控他涉嫌與靖國神社石柱遭塗鴉事件有關（影片截圖）

警方9日又獲批向2名已離開日本的中國男子發出逮捕令，調查仍在進行中。

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這次事件發生於6月1日，靖國神社入口附近的石柱遭人用紅色噴漆塗上英文的廁所（Toilet）一詞。中國知名網紅「鐵頭懲惡揚善」之後6月初自爆是自己所為，甚至公開影片，其中可看到他在寫大字前，先向石柱撒尿。

他又向鏡頭表示，「面對日本政府允許排放污水（核污水），難道我們什麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧。」

日媒指，涉案男子在數小時後離境，返回中國，又稱根據影片，相信當時有其他人參與。

在北京，中國外交部發言人毛寧6月初回應指，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，日方應切實信守、正視並反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

毛寧又提醒在外國的中國公民遵守當地法律法規，理性表達訴求。