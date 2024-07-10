美司法部：查獲俄羅斯利用AI技術　加強社交平台散播親俄假信息

距離美國舉行總統大選4個月，美國司法部7月9日表示，查獲俄羅斯一項利用人工智能（AI）加強散播虛假信息的行動，透過社交平台的虛假帳戶，向美國及外國傳播親俄資訊。路透社引述美國高層官員表示，當局正監測俄方干擾選舉的行動。



司法部檢察官指出，俄方行動透過一個位於俄羅斯的私人情報組織進行，該組織成員包括俄羅斯情報官員，以及今日俄羅斯電視台（RT）一名高級僱員，該媒體總部位於莫斯科並獲政府資助。

該組織設計一個由AI驅動的平台，用於創建、控制和管理數百個虛假社交帳戶，這些帳戶看似由美國國民擁有，通常發布親俄內容並批評烏克蘭政府。而該組織在社交平台X開設的帳戶，就至少有1,000個。

路透社報道，網絡安全專家普遍認為，美國總統大選將成為外國對手的干擾目標，包括利用黑客攻擊及社交平台影響，美國高層官員已表明正在監控。