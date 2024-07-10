美媒：沙特阿拉伯反對G7沒收俄羅斯資產　暗示或拋歐債

彭博社7月9日引述多名消息人士的話披露，沙特阿拉伯2024年早些時候曾私下暗示，如果七國集團（G7）決定沒收俄羅斯近3,000億美元（約23,434億港元）的被凍結資產，沙特就可能會拋售其持有的部份歐洲債券。報道認為，儘管不清楚沙特動機何在，但此事突顯了沙特日益增長的外交影響力。



根據消息人士的說法，沙特財政部告訴G7的一些同行，沙特反對為了支持烏克蘭而沒收俄羅斯資產的想法，一名消息人士認為這是「一種委婉的威脅」。兩名知情人士表示，沙特方面還特別提到了法國財政部發行的債券。

美國財長耶倫（Janet Yellen）2024年5月23日在意大利北部小鎮斯特雷薩（Stresa）出席七國集團（G7）財長會議期間舉行記者會，她還表示G7將討論凍結俄羅斯資產。（Reuters）

自2022年俄烏衝突爆發後，美國與歐洲凍結了俄羅斯央行6,400億美元外匯儲備中的大約一半資產。歐盟方面此前承認，俄羅斯央行價值超過2,000億歐元（約16,900億港元）的資產和儲備被歐盟凍結。

2024年5月和6月，在G7探索利用俄羅斯資產支持烏克蘭時，美國和英國慫恿歐盟國家沒收這些資產。但一些歐元區成員國擔心招致俄羅斯的報復，還可能令其他國家撤回在歐洲的資產，從而對歐元造成損害。6月13日，G7領導人最終同意利用俄被凍結資產產生的利息，將向烏克蘭提供500億美元（約3,905億港元）貸款。

這些不願透露姓名的消息人士表示，一些「不願意」沒收俄羅斯資產的國家可能正是受到了沙特立場的影響。沙特持有的歐元和法國債券可能高達數百億歐元，雖然拋售還不足以產生重大影響，但歐洲官員仍然擔心，沙特的舉動會引來其他國家效仿。

圖為2024年6月12日，沙特吉達（Jeddah），沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman, MBS）會晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）（Reuters）

不過也有兩名消息人士質疑沙特「威脅」的可信度，因為沙特的主權財富基金等資產主要由美元和歐元構成，當西方對俄羅斯資產下手時，沙特的西方貨幣資產幾乎沒有發生變化。

沙特在財政部在一份聲明中表示，「沒有發出過這樣的威脅」。聲明說：「我們與G7和其他國家的關係是相互尊重的，我們將繼續討論促進全球增長和增強國際金融體系韌性的所有問題。」一位沙特官員表示，發出此類威脅不是政府的風格，但政府可能會告知G7沒收俄資產可能導致的任何最終後果。

一位消息人士稱，在G7決定不沒收俄資產後，沙特的立場發生了變化。消息人士說，目前尚不清楚沙特的行為是出於自身利益，擔心沒收資產會為西方今後對付其他國家開創一個先例，還是為了聲援俄羅斯。彭博社稱，無論動機如何，沙特此舉突顯了其在世界舞台上日益增長的影響力，同時也表明在俄烏衝突的問題上，G7已經難以獲得爭取全球南方國家對烏克蘭的支持。

美國總統拜登與沙特王儲穆罕默德2022年7月16日在沙特阿拉伯吉達市進行會面（Reuters）

針對西方染指俄遭凍結資產一事，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）6月回應稱，俄方認為西方試圖從其凍結資產中獲取收入的行為是「犯罪行為」，並嚴正警告稱，「莫斯科的報復手段將使歐盟極其痛苦」。

此前，俄羅斯方面已多次發出警告，稱挪用俄被凍結資產的行為等同於盜竊，俄方勢必報復。5月23日，普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已簽署總統令，要求俄政府制定相關細則，對因美國不友好措施所導致的俄方和俄央行損失進行補償，並允許使用美國在俄境內資產來補償俄方在美資產被沒收所產生的損失。

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