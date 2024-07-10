美國民主黨須逼退拜登　《紐時》社論再催　楊安澤預言1週內走人

美國總統拜登（Joe Biden）近日頻頻出席競選活動，但依然無法平息民主黨內外要求他退選的聲音。《紐約時報》7月8日再發社論，呼籲民主黨高層應明確要求拜登退出2024總統大選。而曾在2020年競逐民主黨總統初選的楊安澤（Andrew Yang）同日表示，本周就是拜登擔任民主黨總統候選人的最後一週。



《紐約時報》6月28日發表社論指，總統拜登應該相忍為國退出競選，由另一名民主黨人挑戰前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。

總統拜登7月8日在一封寫給國會議員的信中表示，他「堅定致力」於連任，並承諾將繼續參加總統競選。

拜登堅持不退，《紐約時報》同日再度撰文，措辭更加嚴厲。

紐約時報（The New York Times）7月8日發表社論，敦促民主黨直接要求總統拜登退選。（紐約時報社論截圖）

社論指，拜登在辯論失利後，並未能透過競選活動去釋除選民對他認知能力的疑慮；他參與的活動大多是「事先安排好，場面可控」的公開活動，選民和記者都無法向他直接提問。

當拜登在沒有提詞器協助時，尤其是他5日接受美國廣播公司 (ABC) 長達22分鐘的專訪，他予人的印象就是一位正在衰退的老人。

社論指出，拜登在辯論中表現出的遲緩語調和沙啞嗓音，並非偶然現象。他們認為，無論是在事先安排好的活動中，還是在即席發言時，拜登的表現都「令人憂慮」，顯示出他的年齡和健康狀況已成為一大問題。

美國總統拜登（Joe Biden）2024年7月9日在華盛頓出席紀念北約成立75週年的活動。（Reuters）

編委會直言，拜登的參選不僅「令人尷尬」，更「危及他的政治遺緒」，敦促民主黨高層不應再私下勸說拜登退選，而是應公開表明立場，並團結一致支持新的候選人，以擊敗前總統特朗普。

2020年參加過民主黨總統初選的楊安澤同日接受訪問，稱他相信本週就是拜登擔任民主黨總統候選人的最後一週。

楊安澤表示，至少有一位民主黨人告訴他，他近日將會表態要求拜登退選，而許多搖擺州的民主黨參選人已非常擔心會被拜登拖累，輸掉自己的選舉。