拜登不退「動搖黨本」？美國民主黨高層掙扎　部份不願放棄

美國白宮7月8日否認總統拜登（Joe Biden）正在接受柏金遜症（Parkinson's disease）治療，堅稱他除了例行的常年體檢外，並沒有看過神經科醫生。

《紐約時報》7月8日報道，白宮的訪客日誌顯示，從2023年8月到2024年3月，沃爾特・里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）神經科醫生坎納德（Kevin Cannard）曾至少8次進入白宮。

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國總統拜登與夫人吉爾在辯論結束後走下舞台。吉爾對拜登拍手，被外界解讀成像是讚賞上台表演的小兒子一般。她又在辯論結束後攙扶丈夫下台，這一幕嚇到不少選民與民主黨捐款人。（Reuters）

拜登6月27日與共和黨對手特朗普（Donald Trump）進行競選電視辯論時顯得虛弱、說話結巴甚至不知所云後，引起坊間揣測拜登可能患有某種未公開的疾病。

白宮醫師奧康納（Kevin O'Connor）8日發聲明說，他獲得拜登和坎納德的許可，分享更多有關細節。他說，坎納德是拜登每次常年體檢的神經科醫生，「每次我發布總統的常年體檢結果時，他的結論也會公開」。他強調：「拜登總統除了例行的常年體檢之外，並沒有看過任何神經科醫生。」

據奧康納，坎納德定期到白宮為在那裏服務的軍人提供治療，其中一些人患有與工作相關的神經系統問題。他說，坎納德在白宮看診已有十幾年了，因為他擅長治療多種病症。

北約峰會：2024年7月9日，美國華盛頓，美國總統拜登（Joe Biden）在北約成立75周年活動上發表演說。（Reuters）

在當天稍早召開的白宮記者會上，記者們的提問大多數也與坎納德頻訪白宮相關。但儘管記者不斷追問，白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）都拒絕透露坎納德到白宮做什麼，而只一再強調拜登沒有在接受治療。

「總統接受過柏金遜症治療嗎？沒有。他正在接受柏金遜症治療嗎？不是，他沒有。他正在服用治療柏金遜症的藥物嗎？沒有。」

皮埃爾堅稱白宮沒有隱瞞總統的健康訊息，但她無法透露更多細節，因為駐守白宮的軍事人員也接受同個醫療單位的治療。她還說，到白宮去的有多名專科醫生，因為那裏有1,000多名軍事人員。

81歲的拜登同日接受微軟全國廣播公司（MSNBC）的電話採訪時，也被問到他是否接受過任何與年齡相關的疾病包括柏金遜症的檢測。他笑着答道，他2024年早些時候已經做了神經系統檢查，並稱總統的每一天工作都在考驗他的敏銳度。

堅持不退選 拜登對民主黨人發起挑戰

對於民主黨內有人質疑他爭取連任的能力，拜登說，這些人應該在8月的民主黨全國代表大會上挑戰他。「如果有誰認為我不該競選，就來挑戰我吧，參加總統競選，在代表大會上向我發出挑戰。」

圖為2024年7月9日，美國多拉爾（Doral），美國前總統特朗普（Donald Trump）出席自己名下國家多拉爾度假村舉辦的競選集會。（Reuters）

公開向拜登施壓的民主黨議員又多了一個。眾議院軍事委員會成員史密斯（Adam Smith）告訴美媒：「我認為，很明顯地，他不是為民主黨傳達訊息的最佳人選。」

史密斯是第六位公然要求拜登退選的民主黨議員，也是至今最資深的。

民主黨領袖表明會繼續支持拜登。眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）告訴美媒：「那天辯論結束後，我就公開表明，我支持拜登總統。我的立場沒有改變。」

特朗普8日接受霍士新聞的電話訪問時說，他預計拜登會繼續競選，因為他「很自負」，因此不會放棄。特朗普也說，他尚未決定競選的副手搭檔。

本文獲《聯合早報》授權轉載

