白宮：拜登看過3次神經科醫生　全屬年度體檢一環　無帕金遜症

為回應外界質疑，白宮當地時間7月8日晚間發布由總統醫生奧康納（Kevin Cannard）執筆的拜登健康報告。



報告稱，經過「詳細的神經系統檢查」，拜登的健康狀況「令人放心」，沒有發現與中風、多發性硬化症、帕金遜症或漸凍症等相關的問題。報告還表示，拜登「表現出出色的運動靈巧性」。

「每次我公布總統的年度體檢結果時，檢查結果都會公之於眾，除了年度體檢，拜登沒有看過神經科醫生。」奧康納寫道。

美國總統拜登（Joe Biden）2024年7月9日在北約成立75周年活動上發表演說。照片攝於美國華盛頓。（Reuters）

今年2月，白宮公布的拜登體檢結果同樣宣稱，拜登是一位「健康、充滿活力、強健」的81歲老人，仍然「適合履行總統職責」。當時拜登還開玩笑地表示，醫生認為他看起來「太年輕了」。

由於6月27日拜登在2024年總統選舉首場電視辯論中表現不佳，連日來，圍繞其健康狀況，美國記者與白宮發言人之間持續上演爭鋒相對的戲碼。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道稱，在8日白宮發布奧康納的上述聲明之前，白宮發言人讓-皮埃爾在記者會上不斷被逼問拜登是否健康、以及帕金遜症專家訪問白宮是否與拜登有關。

據《紐約時報》日前報道，一名專長治療帕金遜症的醫生去年8月至今年3月曾8次「造訪」白宮。

讓-皮埃爾8日自問自答道：「總統接受過帕金遜症治療嗎？沒有。他目前正在接受帕金遜症治療嗎？不，他沒有。他在服用治療帕金遜症的藥物嗎？沒有。」

2022年6月21日，美國總統拜登（Joe Biden）與Commander在白宮玫瑰園散步。 （Official White House Photo）

讓-皮埃爾表示，拜登看過3次神經科醫生，全部與他的年度體檢有關。同時，讓-皮埃爾沒有直接回答帕金遜症專家訪問白宮是否與拜登有關的問題。

此外，在9日的記者會上，讓-皮埃爾稱，8日晚發布的拜登健康報告是她試圖向公眾提供的訊息的一部分。

讓-皮埃爾直言，過去幾周是「前所未有的時刻」，她正在努力「迎接」，讓-皮埃爾還承認，8日她所掌握的「並非全部訊息」。

日前多家美媒報道稱，在拜登「災難性」辯論後，為阻止特朗普重回白宮，「拜登應退選」目前已成為美國民主黨人和主要捐助者的主流觀點。然而，拜登本人已多次發聲，拒絕退選。

7月9日，特朗普在佛羅里達州出席支持者集會，是為6月27日總統辯論後首次。（Reuters）

7月8日，拜登的「老對手」特朗普同樣表態稱，在他看來，拜登「很自負」，很大可能不會主動退選。在事態陷入僵局之際，美媒《紐約時報》同日引述消息稱，民主黨主要捐助者認為，拜登退選「不可避免」。其中部份捐助者正在思考，如何讓拜登「優雅地、不傷害聲譽」的情況下退選。

民調顯示，美國選民非常關心拜登的年齡和狀態。美哥倫比亞廣播公司近期民調發現，72%的選民表示，他們不相信拜登的精神和認知健康足以繼續擔任總統，而對特朗普持同樣看法的比例為49%。

而拜登在接受美媒節目電話採訪時，試圖平復對於他年齡的質疑。採訪中，他表示自己將會堅持參選，「哪也不會去」，如果任何民主黨人有質疑，應該直接在大會上挑戰他。

本文獲觀察者網授權轉載

