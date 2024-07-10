美國大選｜民主黨誰可贏特朗普？民調：這2人支持率勝 拜登落後
撰文：官祿倡
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《政治報》（Politico）7月9日報道，根據民調機構本迪克森—阿曼迪國際公司（Bendixen & Amandi）一項調查顯示，43%受訪選民支持特朗普（Donald Trump），42%支持拜登（Joe Biden），意味拜登落後。
在看過6月27日電視辯論的受訪選民中，僅29%認為拜登有足夠心力連任。
民主黨這2人支持率勝
民調還對其他民主黨內的有力競爭者進行調查，結果顯示若然是副總統賀錦麗（Kamala Harris）與特朗普競爭，賀錦麗獲42%受訪選民支持，高於特朗普的41%，若然是前國務卿希拉里（Hillary Clinton）對決特朗普，則希拉里獲43%受訪選民支持，也高於特朗普的41%。
希拉里曾在2016年參選總統，她當時的對手亦是現參選者特朗普。報道引述民調專家阿曼迪（Fernand Amandi）指出，選民較看好希拉里與賀錦麗的競選組合。
這份民調於7月2日至6日進行，對1,000名自認會在11月大選中投票的登記選民，通過電話和線下進行訪問。
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