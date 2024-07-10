美國大選｜民主黨誰可贏特朗普？民調：這2人支持率勝　拜登落後

《政治報》（Politico）7月9日報道，根據民調機構本迪克森—阿曼迪國際公司（Bendixen & Amandi）一項調查顯示，43%受訪選民支持特朗普（Donald Trump），42%支持拜登（Joe Biden），意味拜登落後。



在看過6月27日電視辯論的受訪選民中，僅29%認為拜登有足夠心力連任。

民主黨這2人支持率勝

民調還對其他民主黨內的有力競爭者進行調查，結果顯示若然是副總統賀錦麗（Kamala Harris）與特朗普競爭，賀錦麗獲42%受訪選民支持，高於特朗普的41%，若然是前國務卿希拉里（Hillary Clinton）對決特朗普，則希拉里獲43%受訪選民支持，也高於特朗普的41%。

2024年7月的民調顯示，若然是民主黨籍的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與特朗普競爭，賀錦麗獲42%受訪選民支持，高於特朗普的41%（民調報告截圖）

2024年7月的民調顯示，若然是前國務卿希拉里（Hillary Clinton）對決特朗普，則希拉里獲43%受訪選民支持，高於特朗普的41%（民調報告截圖）

2024年7月4日，美國總統拜登和副總統賀錦麗在華盛頓舉行的獨立日慶祝活動中舉手致意。（Reuters）

希拉里曾在2016年參選總統，她當時的對手亦是現參選者特朗普。報道引述民調專家阿曼迪（Fernand Amandi）指出，選民較看好希拉里與賀錦麗的競選組合。

圖為2016年10月9日，美國密蘇里州聖路易斯市，2016年美國大選時為共和黨候選人特朗普（Donald Trump）聆聽時為民主黨候選人希拉里（Hillary Clinton）發言。（Reuters）

這份民調於7月2日至6日進行，對1,000名自認會在11月大選中投票的登記選民，通過電話和線下進行訪問。