北約峰會｜聯合公報料促中國停止撐俄　承諾支持烏克蘭最終入盟

北約（NATO） 峰會7月9日至11日在美國舉行，外媒指根據已知的聯合公報草案，北約成員國將承諾支持烏克蘭在「不可逆轉的道路上」實現歐洲與大西洋一體化，包括加入北約。聲明並將向中國呼籲，停止向俄羅斯入侵烏克蘭提供任何支持。



路透社7月10日報道，根據公報草案，中國已被視為俄烏戰事的決定性推動者，且北京繼續對歐洲和安全構成挑戰。

草案指出，北約國家擬在明年內向烏克蘭撥款至少400億歐元；並就向烏克蘭提供軍事裝備和訓練，建立協調機制。

2024年7月10日，北約峰會舉行期間，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）與美國國會兩黨議員會面。（Reuters）

各國將承諾支持烏克蘭實現歐洲-大西洋全面一體化，包括加入北約。草案指出，當盟友同意且條件滿足時，將邀請基輔加入北約。

公報並將提出印太地區重要性，指該地區局勢發展直接影響歐洲及大西洋安全，北約歡迎與亞太夥伴加強合作以支持烏克蘭。

草案也指出，北約對中國的太空能力和活動發展感到擔憂，並敦促北京參與緩和戰略風險的對話。此外，北約成員願意與莫斯科保持溝通渠道，以降低風險並防止局勢升級。