北約稱中國是俄羅斯侵烏克蘭「關鍵支持者」 中方強烈不滿提交涉
撰文：洪怡霖
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北約（NATO） 峰會7月9日至11日在美國舉行。他們11日發表峰會聯合公報，首次公開指責中國「軍援」俄羅斯。中國駐歐盟使團就北約聲明涉華內容回應時強調，中方要求北約立即糾正對華錯誤認知，摒棄冷戰思維和零和博弈，停止鼓譟所謂中國威脅，停止煽動對立對抗，多為世界和平穩定做點什麼。
中國駐歐盟使團發言人11日稱，眾所周知，中國不是烏克蘭危機的製造者，中方在烏克蘭問題上光明磊落，核心立場就是勸和促談、政治解決，得到國際社會廣泛認同和讚賞，中國言出必行，從未向衝突中的任何一方提供致命性武器，一向嚴格管控軍民兩用物項，包括民用無人機出口。
發言人稱，北約華盛頓高峰會宣言通篇充斥冷戰思維和好戰言論，涉華內容充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑，我們對此表示強烈不滿並堅決反對，已向北約方面提出嚴正交涉。
發言人說，中俄之間的正常貿易往來不針對第三方，也不應受外部干擾和脅迫，烏克蘭危機延宕至今，究竟是誰在拱火澆油，是誰在推波助瀾，是誰在藉機謀取私利，國際社會看得一清二楚，中方奉勸北約認真傾聽國際社會的正義聲音，深刻反思自己的所作所為，拿出實際行動推動局勢緩和，解決問題，而不是甩鍋推責、嫁禍於人。
發言人還稱，亞太地區是和平發展的高地，不是地緣博弈的競技場，北約一而再、再而三炒作「歐亞安全聯動」，是何居心，中方敦促北約安分守己，恪守北大西洋區域防禦性組織定位，不要做亞太地區和平穩定的攪局者，不要淪為某些大國的維霸工具。
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