男子遊南非不聽勸走近影相　遭大象狂追踩爛　未婚妻欲救無從崩潰

南非匹林斯堡國家公園（Pilanesberg National Park，暫譯）野生動物保護區7月7日發生可怕意外，一名男遊客不顧同行友人勸阻，執意落車近距離拍攝大象，最終在未婚妻眼前遭象群踩死。



事件中這名43歲男子和未婚妻從西班牙到南非度假，跟未婚妻2名女性友人一同遊園。4人一起開車進入野生動物保護區參觀，看見湖邊一群大象，包括3隻成象和3隻小象。當時象群正處於繁殖期。

男子稱他想近距離拍攝大象，友人勸阻不果，他堅持拿相機落車，向象群步近。突然間一頭象群的女領袖變得激動，快速衝向男子，另外2頭公象也加入攻擊他。

園方在意外發生後發布聲明：

男子見狀掉頭拔腿逃跑，但很快就被象群追上，將他撞跌在地上，然後對他踩踏。目擊者稱，作為族群領袖的母象攻擊牠，很可能是為保護象群和小象。短短30秒後，地上只有男子被踩爛的遺體以及沾滿血漬的衣服。

男子雖被緊急送院，最終傷重不治。

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旅遊局發言人說明，「儘管在場其他車輛乘客都警告他，他不以為意」，「他沒能躲過大象，後來整個象群都加入攻擊，他被踩踏致死」。「象群事發後便離開現場，並未攻擊附近其他車輛，[牠們]消失在灌木叢中」。園方人員獲報後立即趕抵，確保現場安全並協助調查。

旅遊局官員內爾（Pieter Nel，暫譯）稱警方會就案件作進一步調查，並強調所有遊客都被警告不能下車，門票上也有警告語句，「這不僅是為了遊客安全，也是為了動物安全」。

泰國2001年贈予斯里蘭卡的大象「穆圖拉賈」（Muthu Raja）被指遭到虐待和忽略，引起兩國之間的外交糾紛。在泰國的要求下，斯里蘭卡當局已安排這頭大象於2023年27月2日從科倫坡運回清邁接受治療。（泰國外交部網站圖片）

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紀卜心（IG@eatzzz7）

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一位匿名的園方管理人員直言，「做這種事很蠢」，「他走得太遠，來不及回到車上」，屍體幾乎面目全非，同行友人完全崩潰，「遺憾的是儘管有各種警告，人們還是會下車拍照」，「這不能怪象群，當它們覺得孩子受到威脅，這種行為完全正常」。