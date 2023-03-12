泰國大象被騎到背部變形 對比照令人鼻酸 動保組織呼籲：別再騎
撰文：TVBS新聞網
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許多民眾造訪泰國時會體驗「騎大象」，在象背上徜徉古城、眺望寺廟。然而，這對大象來說其實是一個莫大的負擔。近日就有泰國的動物保育組織，分享一隻母象背部嚴重變形的照片，呼籲大家赴泰國觀光時別騎大象。
綜合外媒報導，泰國野生動物保護團體「泰國野生動物之友基金會（WFFT）」，近日公布一隻71歲母象「派琳」（PAI LIN）的照片。過去25年來，牠主要在觀光產業工作，負責搭載觀光客，最多曾一次載6個人在背上行走。後來飼主發現牠的動作太慢，疑似因疼痛無法好好工作，狠心將牠遺棄。派琳於2006年受到WFFT的庇護。
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從WFFT提供的比對圖，可以看出跟普通大象渾圓隆起的背部相比，派琳的背骨明顯變形，肩膀至臀部塌陷。WFFT指出，除了觀光客之外，大象還需要背負沉重的器具和騎手，行走整整一天。對背部造成沉重負擔，使背骨出現無法治療的永久傷害。儘管大家都認為大象龐大有力，但這不代表牠的身體結構適合承載重物。
據報導，泰國目前有3千隻遭到飼養的大象，大部分在觀光產業工作。WFFT表示，大象跟馬不同，幾乎都是飼主從野外抓捕而來，被飼養在惡劣環境中。他們會選擇分享派琳的故事，是希望提升大眾對大象虐待的認知，使遊客前往泰國旅遊時，不要再騎大象。
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