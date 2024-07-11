美國墨西哥將採取新措施　阻中國等規避美國鋼鐵鋁關稅

俄衛網7月11日稱，白宮10日發布的消息指，美國和墨西哥將採取新舉措，打擊中國和其他國家通過向墨西哥出口產品來規避美國鋼鐵和鋁關稅。



白宮表示，根據總統拜登（Joe Biden）實施的新政策，從墨西哥進口的鋼鐵產品將被徵收25%的美國「232條款」關稅，作為墨西哥產品的鋼鐵製品和衍生鋼鐵製品必須在墨西哥、加拿大或美國熔化和澆注，才有資格免徵第232條關稅。

圖為2018年4月4日，鏡頭下在美國加州長灘港J碼頭待處理的貨櫃。（Reuters）

消息稱，同樣，從墨西哥進口的鋁產品若要規避10%的「232條款」關稅，則不得含有在中國、俄羅斯、白羅斯或伊朗冶煉或鑄造的原鋁。

拜登和墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）在一份聯合聲明中表示，墨西哥已同意要求跨境鋼鐵產品進口商提供有關這些產品原產國的更多訊息。兩國總統在白宮發表的聲明中稱，兩國將實施政策，共同防止逃避鋼鐵和鋁關稅，並加強北美鋼鐵和鋁供應鏈。