墨西哥出爐女總統：辛鮑姆曾高度評價中墨關係發展

墨西哥執政黨國家復興運動黨所在競選聯盟總統候選人欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）在總統選舉計票中領先，最終成為該國首位女總統。

本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：房佶宜



根據選舉流程，總統選舉最終計票結果本月5日到8日正式公布。

墨西哥規模最大也是「最血腥」的選舉

報道顯示，本次選舉是墨西哥歷史上規模最大的選舉，約有9700萬選民參與，將從7萬多位候選人中選出超過2萬名中央和地方政府公職人員與地方議會議員。

此次選舉也被一些評論稱為現代史上「最血腥」的選舉，選舉中的暴力事件引發擔憂，已有38名候選人被殺害，犯罪組織試圖影響那些即將上台的人。墨西哥民眾擔憂，販毒集團之間的交戰會對該國民主構成巨大威脅。不過，犯罪與暴力長期伴隨着墨西哥的政治進程，2018年的大選也被冠以「最血腥」之名，當時有至少132名各級候選人被殺害。

據上海市美國問題研究所的微信公眾號「上海美國研究」介紹，墨西哥的政治制度設計遵循「有效選舉，不得連任」（effective suffrage，no re-election）的原則。按制度規定，墨西哥的國家元首是總統，總統任期六年，不可連任。墨西哥的立法機關是兩院制；眾議院包括500名議員，其中300席通過多數票選舉產生，200席按政黨比例代表制產生，任期3年。參議院包括128名議員，其中96席由32個州各選舉3名，其餘的32席通過比例代表制任命，任期6年；兩院議員不得連選連任，但可隔屆競選。

墨西哥大選2024年6月2日舉行大選，該國選舉委員會當地時間2日晚公布初步點票結果，61歲的執政國家復興運動黨候選人欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）當選成為該國首位女總統。圖為她2日在墨西哥城一個票站投票後，站定讓在場媒體記者拍照。她舉起沾有墨水的拇指，這是她已投票的證明。（REUTERS/Daniel Becerril）

現任總統的「接班人」，辛鮑姆曾高度評價中墨關係發展和務實合作成就

據悉，墨西哥此次共有3位總統候選人參選，除了辛鮑姆，還有在野黨聯盟「墨西哥廣泛陣線」候選人加爾韋斯（Xochitl Galvez）（女）和公民運動黨候選人邁內斯（Jorge Álvarez Máynez，男）。而辛鮑姆和加爾韋斯的支持率在選前民調中一直保持領先地位。輿論此前就認為，墨西哥將產生首位女總統。

辛鮑姆1962年6月生於墨西哥城，是一位高級知識分子，擁有物理學學士學位及能源工程碩士和博士學位，是前墨西哥城的市長。她承諾成為現任總統洛佩斯的接班人，將繼續執行洛佩斯的政策，得到了執政黨的支持。辛鮑姆以在可再生能源和環境問題上的科學研究和政策倡導而聞名。2007年，她任職的聯合國政府間氣候變化專門委員會榮獲諾貝爾和平獎。

今年3月初，辛鮑姆提出包括提升公民安全感、所有階段教育免費、提升最低工資標準、消除貧困和不平等、規範水資源開發利用與農業灌溉現代化、推廣可再生能源、減少水電氣費用等提案。

她曾表示：「別以為我是個弱不禁風的科學家，就不敢打擊墨西哥城的犯罪。」

2023年4月，在辛鮑姆擔任墨西哥城市長期間，她曾與中國駐墨西哥大使張潤進行會談。

據外交部網站消息，辛鮑姆高度評價中墨關係發展和務實合作成就，表示中國企業積極參與多項墨城基礎設施建設的工程，為墨城市民便捷、安全、綠色出行貢獻力量。墨城高度重視對華合作，歡迎中國企業參與墨城北部工業區重振項目，願與中方共同辦好龍年春節系列文化活動，推動墨城與中方合作惠及更多市民。

墨西哥大選2024年6月2日舉行大選，該國選舉委員會當地時間2日晚公布初步點票結果，61歲的執政國家復興運動黨候選人欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）當選成為該國首位女總統。圖為她2日在墨西哥城一個票站投票，舉起她手中的選票。（REUTERS/Daniel Becerril）

白手起家的企業家，加爾韋斯：現在不是男人的時代

加爾韋斯是在野黨聯盟「墨西哥廣泛陣線」候選人，她同樣關注墨西哥的犯罪問題，誓言要恢復墨西哥的安全。據報道，墨西哥每年約有3萬人被殺害，犯罪集團影響很大。

加爾韋斯1963年2月出生於墨西哥伊達爾戈州特帕佩克。她曾描述，她和母親在酗酒父親手中遭受的貧困和暴力是如何激勵她繼續前進的。

小時候加爾韋斯曾在當地市場賣甜點來補貼家用。16歲時，加爾韋斯離家前往墨西哥城，擔任電話接線員，之後獲得獎學金進入墨西哥國立自治大學學習計算機工程。「上海美國研究」認為，在今年的大選中，「草根」的出身與經歷為加爾韋斯加分不少。

路透社也評價說，加爾韋斯白手起家的故事和喜愛宣傳讓這位女企業家成為眾人矚目的焦點。

2000年，加爾韋斯曾在達沃斯經濟論壇上被列入全球100位未來全球領導人名單，是首位被列入該名單的墨西哥女性。

「現在不是男人的時代。」加爾韋斯在一次採訪中保證，如果她當選，將打擊針對女性的暴力和傷害行為。

墨西哥將迎來首位女總統，不少專家都認為這是一個「好消息」。美聯社指出，選出首位女性總統，對於一個長期以「男子氣概」文化著稱的國家來說是一個重大進步。

政治分析人士塔皮亞（Palmira Tapia）告訴美媒：「我們有信心，我們將首次擁有一位女總統。這非常有意義，因為在一個性別暴力沒有減少的國家，這是具有象徵性的。」

參考消息援引埃菲社報道稱，53歲的公職人員紹塞多表示，女性可能擔任總統是該國歷史上的一個裏程碑，也是確保變革的一種方式。但他也表示：「如果知道怎麼做，無論男性或女性都可以掌權。」

2024年6月2日，墨西哥大選舉行，在野黨聯盟總統候選人加爾韋斯（Xochitl Galvez）現身票站。（Reuters）

「政冷經熱」的美墨關係又會怎麼走？

面對美國政客就貿易問題施加的壓力，洛佩斯多次表示，墨西哥不會也不想與中國發生「貿易戰」，中國在墨投資將繼續進行，墨西哥與中美貿易關係都非常好。他也感謝中方在阿卡普爾科賑災物資採購上給予的協助。辛鮑姆作為現任總統洛佩斯的「接班人」，預計將延續中墨關係的良好走勢。但所謂「離天堂太遠，離美國太近」，美墨關係終究也是繞不開的問題。

微信公眾號「上海美國研究」認為，美墨關係是墨西哥最重要的對外雙邊關係，對墨西哥總統候選人而言，如何處理與美國的關係是競選前、當選後的「必修課」。

辛鮑姆和加爾韋斯都重視美墨關係及其亟待解決的移民、邊境等問題，傾向於「維持現狀」。但相比而言，美國總統候選人拜登和特朗普則在各自的競選施政綱領中都提到收緊移民關卡和限制的內容。換言之，美墨關係將更多地受到11月美國總統大選的掣肘，而非墨西哥總統選舉的影響。

2024年美墨關係可能不會發生重大變化，將繼續處於「政冷經熱」的境況。經濟上，《美國-墨西哥-加拿大協定》保證了雙方的密切經濟聯繫。美國可能推動從亞洲回流的產業政策，對於墨西哥來說，這將是其經濟與美國經濟進一步結合、帶動自身發展的機會。但政治上，墨西哥選舉的結果顯然難以單方面推動雙邊關係的向前發展。2024年對於兩國國內政治和雙邊關係都將是決定性的一年。儘管雙方矛盾短時期內難以有效化解，但是墨西哥仍需要美國作為其合作夥伴解決安全、經濟、政治等領域的問題。同樣，美國也需要墨西哥配合執行其產業政策並推動解決非法移民、毒品、邊境等安全問題。