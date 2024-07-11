荷里活一代性感女神腦中風花7年康復　自爆病癒後1.4億財產遭奪走

66歲荷里活資深性感女神莎朗史東（Sharon Stone）曾拍過《本能》（Basic Instinct）等電影聞名，她7月9日透露在自己2001年事業高峰時，突然腦中風，總共花7年時間才逐漸康復。她提到在生病時間竟被有心人士利用，掏空當時所有存款1,800萬美元（1.4億港元），「一切都已消失，我的雪櫃、我的手機，一切都在別人的名下。」



莎朗史東2009年5月在法國出席電影活動時發言（Getty）

莎朗史東於2001年突然中風，腦出血9天，嚴重時竟只有1%存活率。美媒Hollywood Reporter於7月9日報道，她提到自己曾拍過許多經典賣座電影，再加上理財有成，存款超過1,800萬美元（1.4億港元），卻在生病時被信任的人趁虛而入，甚至轉移資產。

莎朗史東（Sharon Stone）2024年2月20日在德國柏林出席第74屆柏林國際影展期間舉行的榮譽金熊獎頒獎典禮。（Getty）

她花7年時間才完全康復，康復後發現銀行賬戶存款已經歸零。原本可以追究，但大病初癒之後她選擇放手，讓自己不再有任何痛苦和憤怒，「如果你咬下苦澀的種子，它就永遠不會離開你。但如果你有信念，即使這個信念只有芥菜籽的大小，你也能生存。所以，我現在活得很開心。」

莎朗史東還透露，中風之後連續好幾年都有感官上的障礙，「一切都已改變，我的嗅覺、視覺、觸覺。我有幾年無法看書。東西被拉長，看到色塊。很多人都以為我快將死去。」

莎朗史東（Sharon Stone）2023年11月30日在沙特阿拉伯出席2023年紅海國際電影節的開幕夜放映會。（Getty）

莎朗史東2009年5月在法國出席電影活動（Getty）

本文獲《聯合早報》授權轉載

