莎朗史東被要求拍戲前性交　踢爆始作俑者竟是《教父》中的「他」

莎朗史東（Sharon Stone）曾於2021年發行回憶錄，自爆家庭創傷、曾遭性騷擾，更揭露當年與William Bowdler合作情慾電影《銀色獵物》（Sliver，又譯《偷窺》）時，被劇組高層施壓，要求她在拍片前先與男拍擋性交，引起軒然大波，莎朗才剛出席奧斯卡會後派對，突然主動在Podcast節目爆料，表示對方就是曾製作《教父》（The Godfather）系列的知名製片Robert Evans。



莎朗回憶此事，提到當時對方戴著墨鏡，在辦公室向她提出要求，「他說我應該與William Bowdler發生關係，如果我與William Bowdler睡了，他的表現會更好，如果能與William Bowdler上床，在大銀幕上就能產生化學效應，更能拯救這部電影」，莎朗更直指Robert Evans認為問題發生自她身上，「他覺得我太緊張了，不像一個女演員，只要我們發生關係，就能讓一切事情回歸正軌」。

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莎朗前一年拍攝更知名的情慾懸疑片《本能》（Basic Instinct）時，並不用被要求與米高德格拉斯（Michael Douglas）發生關係，只要好好工作，排練、表演以及練習對白，所以對「拍片前先性交」的狀況不知所措。

莎朗的一番發言引起軒然大波，不過Robert Evans早已在2019年過世，他過往曾製作《教父》、《愛情故事》（Love Story）以及《失嬰記》（Rosemary's Baby），在影視界功績卓越，但這番爆料出來之後，讓外界好奇狀況會如何，不過男主角William Bowdler倒是不忍了憤怒反擊，還在社群平台X砲轟莎朗曾瘋狂追求，造成他的困擾，「不知道莎朗為何這麼多年仍在談論我？她依舊迷戀我，是因為我迴避她的求愛這麼多年，讓她感到受傷嗎？」

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