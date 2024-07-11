美媒：拜登進退維谷　民主黨金主態度觀望　暫停大額捐款

繼荷里活影星佐治古尼（George Clooney）7月10日在《紐約時報》發表文章，促請總統拜登（Joe Biden）退出總統選舉。美國有媒體同日報道，民主黨捐款人對拜登作為總統候選人感到極度憂慮，持觀望態度的金主們暫停大額捐款。



一位民主黨競選策略師在接受美國媒體訪問時表示，一切都凍結，因為沒人知道後續會發生什麼事，每個人都處於觀望狀態。

他同時指出捐款人非常關注拜登最近一言一行，包括他接受的採訪，以及11日在北約峰會結束後舉行的新聞發布會。

一位民主黨籌款人在受訪時表示，自總統辯論以來，大額捐款明顯放緩，並補充指小額捐款正在穩步進行，但強調競選活動規模太大，無法僅靠小額捐款維持運作。

荷里活影星佐治古尼（George Clooney）7月10日在《紐約時報》發表文章要求拜登退選，標題為《我愛拜登，但我們需要一位新的提名人》。

辯論後舉行的籌款活動已印證上述的論點。辯論結束後，拜登在新澤西州長Phil Murphy家中舉行的籌款活動籌募了370萬美元，這個金額對比在辯論前一周，在前維珍尼亞州長Terry McAuliffe家中舉行籌款活動募得的資金少一半有多。

與此同時，美媒引述一位知情人士透露，至少一場原定8月中旬民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）開會期間在芝加哥舉行的籌款活動已決定不如期舉行。

2024年7月10日，美國總統拜登在華盛頓白宮橢圓形辦公室與英國新任首相施紀賢（Keir Starmer，不在圖中）舉行雙邊會談。（Reuters）

美國其他地區的捐款人也表示，將暫停籌備拜登的籌款活動，直到未來路徑更加清晰。

佛羅里達州律師、拜登的長期支持者摩根（John Morgan）一直在與拜登的競選團隊溝通，原定計劃9月初在該州舉辦一場籌款活動，但他本週表示該活動現時「一切都懸而未決」。

摩根在談到關於向競選官員聯繫了解活動進展時說道，「我現時不會打擾他們，我不會給他們打電話，因為他們有比9月佛州活動更重要的事情要做。他們必須克服所有的質疑聲音。」