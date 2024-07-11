拜登健康狀況如何？　眾議院監督委員會傳召3名白宮官員質詢

由共和黨主導的美國眾議院監督與問責委員會（House Committee on Oversight and Accountability）7月10日發布消息稱，已就美國總統拜登（Joe Biden）的健康狀況傳召3名白宮職員，要求他們接受質詢。



被傳召的包括白宮副幕僚長Annie Tomasini、高級顧問Ashley Williams及第一夫人吉爾（Jill Biden）的高級助理Anthony Bernal，他們須於7月17日前回覆。

信中指，3人對拜登是否能夠履行總統職務有第一手資訊，委員會須了解有關情況，以探討國會是否需考慮根據憲法，監督總統是否勝任。

美國總統拜登（Joe Biden）2024年7月9日在華盛頓出席紀念北約成立75週年的活動。（Reuters）

委員會主席科默（James Comer）指，拜登明顯已不適合出任總統，但他的幕僚正試圖掩蓋真相，又質疑幕僚有可能干預拜登的行動，甚至為他履行部份職務。

白宮反駁指，傳票是毫無根據的噱頭，指科默利用傳票吸引傳媒注意，而不是通過適當憲法程序獲取資訊。