北約峰會｜美向烏克蘭提供新一輪軍援　澤連斯基：冀解除使用限制

美國總統拜登（Joe Biden）7月11日出席北約（NATO）峰會期間，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，宣布向基輔方面批出新一輪軍事援助，當中包括愛國者導彈系統。澤連斯基表示感謝，但同時希望華府可以解除美製武器的使用限制。



天空新聞（Sky News）報道，拜登向澤連斯基表示，今次是他向烏克蘭批出的第8份軍事援助，強調大家會繼續支持烏克蘭。

根據美國國防部之後的聲明，新一輪對烏克蘭的軍事援助總值2.25億美元，內容包括愛國者導彈系統、刺針（Stinger）防空導彈、標槍（Javelin）及AT-4反坦克武器，以及為多項武器補充彈藥等。

澤連斯基形容華府的宣布是「強大的消息」，不過指烏克蘭方面亦希望獲得美國的批准，使用長程導彈深入攻擊俄羅斯的目標。

另外北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）同日亦與澤連斯基會面，前者表示烏克蘭的「未來是在北約之中」，指盟友熱衷向澤連斯基和烏克蘭展示支持，並提到北約同意向基輔方面提供「可觀的」方案，內容涵蓋安全援助、訓練及在下年內帶來最少400億歐元的軍事援助。

澤連斯基稱北約的援助非常重要，有助阻止俄羅斯的侵略，他亦有信心烏克蘭可以成為北約的一份子，並會盡一切能力實現。