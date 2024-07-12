北約峰會｜法德意波蘭同意　合作開發射程逾500公里巡航導彈

北約（NATO）峰會在美國華盛頓舉行期間，法國、德國、意大利和波蘭7月11日共同簽署意向書，合作開發射程超過500公里的陸基巡航導彈，以填補歐洲因俄烏戰事突顯的裝備缺口。



法國防長塞勒科爾尼（Sebastien Lecornu）在簽署儀式後稱，開發新型導彈旨在起威懾作用，又指該合作計劃期望盡量開放，包括在成本上有助分擔，建議英國新上台的工黨政府可以加入。 他預期，新導彈的初步設計有望年底前完成，射程等規格細節將稍後決定。

美俄1987年簽署的《中程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty ，INF Treaty），禁止生產射程在500到5500公里的陸基巡航導彈或彈道導彈。 德國、匈牙利、波蘭和捷克等多國 ，也1990年代銷毀相關導彈。 隨著該條約2019年因美俄退出失效，今次四國合作開及，也代表歐洲重新引入此類武器。

路透社引述軍方消息人士稱，目標是開發射程達1000至2000公里的新型陸基導彈，以滿足北約的需求。

2024年7月8日，烏克蘭基輔有兒童醫院遭俄羅斯導彈空襲，多人傷亡。（Reuters）

分析指出，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，被利用於跨國攻擊、射程數百公里的巡航導彈，重新獲得歐洲重視。與彈道導彈不同，巡航導彈飛得很低，因此更難被雷達偵測。

在四國宣布合作前一天，美國及德國宣布2026年起在德國領土部署美國遠程導彈，包括戰斧巡航導彈、SM-6防空導彈和新研發的超音速武器。

此舉被視為在歐洲自行開發出遠程導彈前的權宜之計，俄羅斯已譴責相關部署計劃，指對其國家安全構成「非常嚴重威脅」。