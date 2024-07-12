英國跨黨派人士籲政府更重視對中國政策　提1萬億美元保台灣倡議

英國保守黨和工黨有長期關注對外事務的人士7月9日聯名撰文呼籲兩黨就對中國政策達成共識，並針對台灣海峽安全形勢提出「1萬億倡議」（10 Trillion Initiative）。



工黨國際發展倡議執行委員Jaya Pathak與具「對華鷹派」形象的保守黨籍前資深國會議員Bob Seely 9日於英國智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute，RUSI）發表評論，期間提到台海局勢。

英國工黨國際發展倡議執行委員Jaya Pathak與具「對華鷹派」形象的保守黨籍前資深國會議員Bob Seely 9日於英國智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute，RUSI）發表評論，期間提到台海局勢。（X@jayapathak_）

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）曾評估台海戰爭恐造成全球約10萬億美元損失。兩人稱，台海衝突對英國納稅人造成的財務衝擊將是烏克蘭戰爭5倍之多，「去風險」（De-risking）意味英國必須為可能的最壞情況做規劃，實施「1萬億倡議」。

英國工黨國際發展倡議執行委員Jaya Pathak與具「對華鷹派」形象的保守黨籍前資深國會議員Bob Seely 9日於英國智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute，RUSI）發表評論，期間提到台海局勢。（X@IoWBobSeely）

兩人在文章中稱，「1萬億倡議」必須包括評估並公布台灣海峽安全危機對英國可能造成的衝擊，提升民眾對台灣在全球晶片供應鏈不可或缺且不可取代關鍵地位的認識，軍事和國防合作計劃，以及與國際夥伴議定在台海出現海、空封鎖或其他兩岸局勢升級的情況時應採取何種協調威懾方案。