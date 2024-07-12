回應歐盟在南海問題挺菲律賓　中國：不利於地區和平穩定

中國駐歐盟使團發言人批評，歐盟在南中國海問題上力挺菲律賓，不利於地區的和平穩定，是極不負責任的行為。



據中國駐歐盟使團網站以問答形式發布的聲明，歐盟對外行動署發言人7月11日就南中國海仲裁案裁決發布8周年發表聲明，稱裁決是和平解決南中國海爭端的重要里程碑，仁愛礁（又稱第二托馬斯淺灘（Second Thomas Shoal）；菲律賓稱阿雲金暗沙（Ayungin Reef））位於菲律賓專屬經濟區和中國架內等重要裁定對各方具有法律約束力，強調各方應尊重並履行裁決，維護《聯合國海洋法公約》賦予的自由與權利，特別是航行和飛越自由。中方對此有何評論？

中國駐歐盟使團發言人回應上述提問時指出，歐盟不是南中國海問題當事方。歐方聲明罔顧南中國海問題的歷史經緯和客觀事實，公然為菲方侵犯中方主權站台背書，不利於地區和平穩定，是極不負責任的。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

圖為2023年3月9日，菲律賓登陸艦「馬德雷山」號的烏瞰圖。菲律賓自1999年故意在仁愛礁讓登陸艦「馬德雷山」號（BRP Sierra Madre (LT-57)）擱淺後，它一直在該處「坐灘」。菲軍會向軍艦提供補結，中菲就此多次發生衝突。（Reuters）

發言人說，中方在南中國海仲裁案問題上的立場是一貫、明確、堅定的。仲裁庭違背「國家同意」原則，越權審理、枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，所作裁決是非法的、無效的。中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。

發言人表示，當前在中國和東盟國家的共同努力下，南中國海局勢保持總體穩定。各國依法享有的航行和飛越自由不存在任何問題。

2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並非排展示。（Reuters）

發言人表明，中方正在同東盟各國一道，全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推動《南中國海行為準則》磋商，共同維護南中國海和平穩定，同時也將繼續堅定維護自身領土主權和海洋權益，堅持同直接有關當事國在尊重歷史事實的基礎上，通過談判協商妥處涉海矛盾分歧。

發言人敦促歐方既然口口聲聲表示要維護南中國海和平穩定，就應當認清事實真相，秉持客觀公正，切實尊重中方權益以及地區國家為南中國海和平穩定付出的努力。