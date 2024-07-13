艾力寶雲槍擊案｜新墨西哥州檢察部門被指隱藏證據 法官駁回官司
撰文：張子傑
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荷里活影星艾力寶雲（Alec Baldwin）在2021年拍攝電影《Rust》期間，意外使用一支裝有實彈的道具槍擊斃女攝影師事件，新墨西哥州法院大陪審團1月19日決定再次起訴他非自願誤殺罪，官司7月12日進入第三天審訊時，法官宣布駁回案件。
路透社、《衛報》及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，艾力寶雲的辯護律師提出動議，質疑新墨西哥州檢察官3月在槍械主管Hannah Gutierrez-Reed罪成後，向警方提供的實彈證據。
有關證據指，片場出現的實彈不是來自槍械主管，而是道具供應商。一名目擊者12日在庭上證實，案件的特別檢察官Kari Morrissey直接參與將該證據與其他《Rust》材料分開存放的決定。
主審法官森馬（Mary Marlowe Sommer）認為，新墨西哥州隱藏可能對艾力寶雲有利的證據，認同在排除後續行動情況下撤銷對艾力寶雲的官方，因此接納辯方駁回官司要求。
路透社報道，一份獨立鑑證結果認為，艾力寶雲在片場綵排時，曾扣下涉事道具槍的扳機，其結論與聯邦調查局（FBI）過去的槍械測試報告相符。
事發於2021年10月，艾力寶雲在片場內意外槍殺女攝影師Halyna Hutchins，導演Joel Souza亦告受傷。當局其後起訴艾力寶雲與槍械主管Hannah Gutierrez-Reed起訴過失殺人等罪名。
新墨西哥州的檢察官在去年4月撤銷艾力寶雲的誤殺罪，而非法改裝槍枝罪同樣獲撤銷。不過當局當時表示，隨着進一步調查，他或可能再度面對指控。
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