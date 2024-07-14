英國布里斯托發生懷疑碎屍案　警方拘34歲男子

英國警方7月13日拘捕一名34歲男子，指對方與早前一宗在英格蘭西部城市布里斯托（Bristol）發生的兩個行李箱藏有人體殘肢案有關。



路透社及天空新聞（Sky News）報道，倫敦警方表示，該名男子13日清晨在布里斯托一個火車站被捕，之後將移送到倫敦問話。

事發於10日午夜，布里斯托警方接報，指一名男子在當地著名的克利夫頓吊橋（Clifton Suspension Bridge）形迹可疑，攜帶的行李箱似乎滲有血迹。疑犯與其他民眾糾纏後，遺下行李箱逃去。

發現藏有人體殘肢行李箱的克利夫頓吊橋位於英格蘭布里斯托，它在1864年啟用，屬一級古蹟。（REUTERS）

警方不久後到場，發現該行李箱以及在距離吊橋不遠地方發現的另一個行李箱藏有人體殘肢。當局展開調查，一度扣留一架的士，並向司機問話。

倫敦警方12日在當地的牧羊人叢林（Shepherd's Bush）一間住宅內發現更多殘肢，相信與早前在布里斯托發現的殘肢有關，同時估計是來自兩名男死者，目前未知他們的身分。