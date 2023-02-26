巴黎碎屍案｜Emily in Paris拍攝地現殘肢　法國男子承認殺妻

法國巴黎市第19區肖蒙山丘公園（Buttes-Chaumont Park）是許多影片的拍攝地，包括Netflix熱門劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）。園丁在這裏發現碎屍、警方展開調查並逮捕死者丈夫後，疑犯2月24日承認殺了妻子。



現年46歲的Youcef Matoug來自巴黎附近的蒙特勒伊市（Montreuil）。他6日向警方報案稱妻子、46歲的阿西亞（Assia Matoug）1月30日、31日晚外出後不知所蹤，整個星期都沒有消息。這對夫婦結婚26年，育有3名小孩。

肖蒙山丘公園的園丁13日在一個膠袋中發現有碎屍後公園被封鎖，調查人員在當天稍晚時間及14日（情人節）在不同的膠袋中發現包括頭部在內的其他部份屍塊，並透過指紋確認死者身份。

育有3名小孩 老公通報失蹤 屍體被發現時沒腐爛跡象（點圖了解更多）：

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警方17日就謀殺、篡改屍體、藏屍罪展開調查。

當地傳媒指，警方認為Youcef Matoug說法前後矛盾，而且大廈閉路電視、調查人員都無法證明他說的話，因此懷疑他是殺害阿西亞的兇手。

警方23日逮捕Youcef Matoug後，他24日終於承認是自己殺害了妻子，將面臨最高30年監禁。