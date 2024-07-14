巴黎奧運｜法國體育部長「找數」　赴塞納河暢泳

法國巴黎奧運會7月26日開鑼，舉辦游泳賽事的塞納河（River Seine）水質問題備受關注。法國體育部長卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）13日公開「找數」，跳入河中暢泳，嘗試對水質投下信心一票。



法國國營電視台France 24及天空新聞（Sky News）等傳媒報道， 卡斯特拉在社交平台X上載片段，見到她與傷殘人士奧運三項鐵人運動員漢昆匡特（Alexis Hanquinquant）一起在巴黎亞歷山大三世橋（Alexandre III bridge）附近跳入塞納河游泳，並附上「遵守承諾」為標題。

巴黎奧運計劃在亞歷山大三世橋附近的塞納河舉行三項鐵人賽游泳賽事，但早前的水質化驗結果顯示，水中的腸球菌和大腸桿菌的含量分別超出法定標準。而當局之後公布的最新報告則指出，水質有改善迹象。

法國體育部長卡斯特拉在社交平台X上載片段，見到她與殘奧三項鐵人運動員漢昆匡特一同跳入塞納河游泳「找數」。（X@AOC1978）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）曾分別表示會到塞納河游泳，向民眾及參賽運動員派定心丸。

伊達爾戈原本計劃在上個月兌現承諾，不過之後以馬克龍宣布舉行大選為由推遲。她在10日稱會在下週「找數」，相信屆時水質污染問題已解決。

而馬克龍則尚未公布何時「找數」。