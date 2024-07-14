巴黎奧運選手村「美食地圖」8賣點　薯條牛油果沒得吃反而好？

法國美食享譽國際，因此今年巴黎奧運選手村將提供哪些餐點，備受各界關注。



本文也整理出8大亮點，包括餐廳將24小時營業，提供500種菜餚，幾乎全部使用法國食材，卻吃不到薯條、牛油果與鵝肝醬。

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1、選手村位於巴黎北郊聖但尼（Saint-Denis），由一座發電廠改建而成，佔地52英畝（約21公頃），將容納來自206國的1萬多名選手。選手村一共有15間餐廳，累計3500個座位，動用4.7萬個可重複使用的碟子，被譽為「地球上最大餐廳」。

2、選手村餐廳將24小時營業，每日提供4.5萬人份餐點，包含大約500種不同菜餚。

選手村位於巴黎北郊聖但尼（Saint-Denis），由一座發電廠改建而成。（Reuters）

選手村位於巴黎北郊聖但尼（Saint-Denis），由一座發電廠改建而成。（Reuters）

3、菜單上80%食材來自法國，25%更來自巴黎方圓25公里內，植物性蛋白高達1/3，有機食物佔比30%，僅香蕉、咖啡跟朱古力是進口產品。其中，光是香蕉就高達300萬根，咖啡重達27噸，咖啡渣也會被當作肥料回收利用。

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4、選手村餐廳不會提供薯條，但並非因為缺乏營養價值，而是考慮到高溫油炸鍋，對於人口眾多且密集的選手村，可能構成更大的火災風險。

5、餐廳也不會提供牛油果，因為它在生長過程需要消耗大量水資源，而且必須從很遠的地方進口。

6、考量到動物福祉，選手村不會提供法國名物鵝肝醬。

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7、餐廳設有沙律吧、炙烤區、芝士區、麵包坊、熱食自助餐、水果吧、點心吧，光是調味區就有多達85種選項。儘管沒有薯條、牛油果或鵝肝醬，但有法國乳酪、白醬炖小牛肉、素食熱狗、藜麥麥片等，不論是紅肉白肉、米飯、意大利麵、堅果、乳酪、全麥麵包、蔬果，應有盡有。

8、選手村裡還有麵包坊，將開設特別工作坊，指導選手們如何製作法國麵包與可頌等糕點。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】