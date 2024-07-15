肯尼亞採石場驚現多具屍體　33歲男被捕供認殺42女子　妻子也遇害

肯尼亞警方在首都內羅畢（Nairobi）一處廢棄採石場內找到多具屍體後，逮捕了一名嫌犯。警方稱，這名連環殺手已承認殺害了包括妻子在內的42名女子。



路透社報道，肯尼亞警方星期一（7月15日）說，這名33歲的兇嫌叫Collins Jumaisi，居住在首都內羅畢南部穆庫魯社區一處採石場附近，當局目前已在這個採石場內找到九具屍體，搜索工作仍在持續中。

肯尼亞連環殺人案：Collins Jumaisi供認，自2022年起他將妻子殺害後，陸陸續續再殺害41名女子（X@DCI KENYA）

肯尼亞連環殺人案：警方2024年7月在廢棄採石場找到大量屍骸（Reuters）

肯尼亞連環殺人案：警方2024年7月在廢棄採石場找到大量屍骸（Reuters）

警方已在星期一早些時候將Collins Jumaisi逮捕。刑事調查局局長穆罕默德說：「我們面對的是一個連環殺手，一個不尊重人類生命的精神病連環殺手，這一點已經很明顯了。」

Collins Jumaisi供認，自2022年起他將妻子殺害後，便陸陸續續殺害了41名女子，並肢解一些受害者，隨後，他將她們的遺體丟棄在採石場。據了解，他最近一次犯案是在7月11日。

肯尼亞連環殺人案：警方到疑兇Collins Jumaisi家中搜查，帶走大量物件，包括刀（X@DCI KENYA）

警方稱，當局已在Collins Jumaisi的家中找到幾部手機、身份證、橡膠手套、透明膠帶，以及一把疑似是用來砍死受害者的大砍刀和與包裹受害者袋子相似的尼龍袋。

一名人權組織的活動人士稱，大部份遺骸已經腐爛，表明它們已在採石場待了好一段時間。政府發言人說，當局正在分析樣本以識別死者身份。

肯尼亞連環殺人案：警方到疑兇Collins Jumaisi家中搜查，帶走大量物件，包括電腦、多部手機等（X@DCI KENYA）

本文獲《聯合早報》授權轉載

