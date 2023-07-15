美國長島連環殺人案13年後終偵破？警憑「薄餅邊」鎖定59歲建築師

美國紐約2010年爆出長島連環殺人案，警方在海灘找到11具人類遺體，大部份為年輕女子。此懸案13年來未告偵破，至7月14日終有突破，警方起訴59歲建築師霍伊爾曼（Rex Heuermann）殺害案中3名女子，並將其列為造成案中另一女子死亡的主要嫌疑人，他否認控罪。由於死者眾多，尚有更多謎團待釐清。



這宗連環殺人案轟動一時，美國記者科爾克（Robert Kolker）2013年為此著書《迷失的女孩：美國未解之謎》（Lost Girls: An Unsolved American Mystery），Netflix後來根據該書改編拍成2020年電影《鶯逝》（Lost Girls，又譯失蹤的女孩：長島連續殺人事件）。

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2010年，警方在尋找24歲失蹤女子吉爾伯特（Shannan Gilbert）時，意外在長島的吉爾戈海灘（Gilgo Beach，暫譯）找到多具遺體，結果在2010至2011年，在長島海灘及附近地區共發現11具人類遺體，為9名女性、1名男性和1名幼兒，包括吉爾伯特。

在11具人類遺體中，有4人身份仍然未明，包括案中的唯一男死者、唯一幼兒及2名女性。在女死者中，有多人是年輕的性工作者。

調查人員一直試圖判斷此案是一人或是多名襲擊者所為，但10多年來未有答案，案件成為懸案。

警方起訴59歲建築師霍伊爾曼（Rex Heuermann）殺害案中3名女子，並將其列為造成案中另一女子死亡的主要嫌疑人。圖為霍伊爾曼（Reuters）

這宗案在7月14日迎來突破，警方宣布起訴紐約建築師霍伊爾曼3項一級謀殺罪、3項二級謀殺罪，指他殺害3名女死者巴泰勒米（Melissa Barthelemy）、沃特曼（Megan Waterman）及科斯特洛 （Amber Costello），其中巴泰勒米自2009年後下落不明，沃特曼與科斯特洛在2010年失蹤。

警方也把霍伊爾曼列為造成另一女死者布雷納德·巴恩斯（Maureen Brainard-Barnes）死亡的主要嫌疑人，但未正式起訴。她在2007年失蹤。

這4名死者都是性工作者。薩福克縣檢察官蒂爾尼（Ray Tierney）14日在記者會稱，4名受害人被發現的位置相近，遺體也是被皮帶或膠帶之類的方式捆綁，其中3具遺體用粗麻布包裹。

檢察方稱，霍伊爾曼疑用即棄電話與受害人溝通，在犯案後把電話棄掉。調查人員在查閱電話紀錄後判斷，兇案發生的時候是在霍伊爾曼妻兒不在城市內的時候。

美國長島連環殺人案：警方在霍伊爾曼2023年1月丟棄的Pizza餅邊找到的DNA樣本中，確認與棄屍現場發現的1根頭髮DNA匹配（Reuters）

檢察官向法庭遞交的文件顯示，警方判定霍伊爾曼與案有關的原因，是在他2023年1月丟棄的Pizza餅邊找到的DNA樣本中，確認與包裹其中1名受害者的粗麻布上發現的1根頭髮DNA匹配。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，霍伊爾曼是一名建築師，1994年在紐約市創立公司RH Consultants and Associates。他已婚，育有兩名孩子。他否認殺人指控。