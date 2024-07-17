所羅門群島總理：中國注資1.5億元 雙邊關係茁壯成長
撰文：聯合早報
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所羅門群島7月16日說，政府預算獲得中國2,000萬美元（約1.5億港元）注資。此舉顯示北京計劃強化在該區域的戰略立足點。
法媒7月16日報道，所羅門群島總理馬內萊（Jeremiah Manele）在北京與中國國家主席習近平會談後，宣布上述資助。馬內萊說，中國也答應資助所羅門群島擴建國內唯一的國際機場。
自2019年與台灣斷交，並與中國大陸建交後，所羅門群島已是中方在南太平洋島國中最公開表態的支持者。
中國也在基礎設施建設方面給予所羅門群島所需援助，包括在所羅門群島首都霍尼亞拉（Honiara）興建全新的主要體育場、最先進的衛生設施、手機訊號塔和公路等。
馬內萊辦公室16日發聲明說：「自5年前與中國建立雙邊夥伴關係以來，中國在變革性項目給予援助，讓雙方的關係茁壯成長。」
所羅門群島兩個素來關係密切的安保夥伴澳洲和美國，過往也為該國提供相同金額的預算資助。
所羅門群島前總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）也全力支持北京，由此讓中國迅速擴張在南太平洋區域的利益。2022年，索加瓦雷與中國政府簽訂安保協議，令西方國家頗為關切。
索加瓦雷的繼任者馬內萊在表示願與澳洲和美國重新接觸的同時，也明言有意加強與中國的關係。
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