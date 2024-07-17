所羅門群島總理：中國注資1.5億元　雙邊關係茁壯成長

所羅門群島7月16日說，政府預算獲得中國2,000萬美元（約1.5億港元）注資。此舉顯示北京計劃強化在該區域的戰略立足點。



法媒7月16日報道，所羅門群島總理馬內萊（Jeremiah Manele）在北京與中國國家主席習近平會談後，宣布上述資助。馬內萊說，中國也答應資助所羅門群島擴建國內唯一的國際機場。

2024年5月5日，所羅門新任總理馬內萊（Jeremiah Manele）與中國駐當地大使蔡蔚鳴會面。（中國駐所羅門大使館圖片）

自2019年與台灣斷交，並與中國大陸建交後，所羅門群島已是中方在南太平洋島國中最公開表態的支持者。

中國也在基礎設施建設方面給予所羅門群島所需援助，包括在所羅門群島首都霍尼亞拉（Honiara）興建全新的主要體育場、最先進的衛生設施、手機訊號塔和公路等。

馬內萊辦公室16日發聲明說：「自5年前與中國建立雙邊夥伴關係以來，中國在變革性項目給予援助，讓雙方的關係茁壯成長。」

所羅門群島兩個素來關係密切的安保夥伴澳洲和美國，過往也為該國提供相同金額的預算資助。

中國國家主席習近平2024年7月12日下午在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的所羅門群島總理馬內萊（Jeremiah Manele）。（新華社）

所羅門群島前總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）也全力支持北京，由此讓中國迅速擴張在南太平洋區域的利益。2022年，索加瓦雷與中國政府簽訂安保協議，令西方國家頗為關切。

索加瓦雷的繼任者馬內萊在表示願與澳洲和美國重新接觸的同時，也明言有意加強與中國的關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

