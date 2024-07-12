會晤所羅門群島總理　習近平：不謀私利　真誠幫助島國發展

中國國家主席習近平7月12日下午在北京人民大會堂會見正式訪華的所羅門群島總理馬內萊（Jeremiah Manele）。雙方發表聯合聲明，一致同意加強兩國新時代相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，構建新時代中所命運共同體。



新華社7月12日報道，習近平指出，中方視所羅門群島為好朋友、好夥伴、好兄弟，支持所方走符合自身國情的發展道路，維護國家主權、安全、發展利益。

中方願同所方加強戰略溝通，堅定支持彼此維護核心利益和重大關切，推進共建「一帶一路」同所方發展戰略對接，加強農村發展、醫療服務、基礎設施、可持續發展、應對氣候變化等領域合作，攜手構建新時代中所命運共同體，更好造福兩國人民。

中國國家主席習近平2024年7月12日下午在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的所羅門群島總理馬內萊（Jeremiah Manele）。（新華社）

習近平強調，中方始終堅持獨立自主和平外交政策，主張各國無論大小、強弱、貧富一律平等。中國同所羅門群島等太平洋島國開展友好合作，是真心誠意幫助島國實現發展，是在「南南合作」框架內的互幫互助，屬於「全球南方」共同發展的範疇，不針對第三方，不謀取任何私利。

他指，中方願繼續為所羅門群島實現發展提供力所能及的幫助，加強在聯合國、太平洋島國論壇等多邊機構中協調配合，維護發展中國家共同利益。

馬內萊則回應，他此次訪華之旅始於福建，深切領略到中國發展取得的巨大成就，並感受到所中合作的巨大潛力和廣闊前景。中國為發展中國家樹立榜樣，倡導全人類共同價值，堅持多邊主義，不搞「小圈子」，不搞地緣政治，不要求別國選邊站隊，主張國際社會加強團結合作。

中國國家主席習近平2024年7月12日下午在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的所羅門群島總理馬內萊（Jeremiah Manele）。（新華社）

他稱特別是習近平提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，有利於促進世界的和平穩定和共同發展，對於所羅門群島這樣的小國尤其具有重要意義，得益於參與共建「一帶一路」，所羅門群島在基礎設施建設等領域取得顯著進展。

他又指所羅門群島堅定恪守一個中國原則，堅決反對任何形式的「台獨」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。所方希望進一步加強中全面戰略夥伴關係，構建所中命運共同體。