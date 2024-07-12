會晤所羅門群島總理 習近平：不謀私利 真誠幫助島國發展
中國國家主席習近平7月12日下午在北京人民大會堂會見正式訪華的所羅門群島總理馬內萊（Jeremiah Manele）。雙方發表聯合聲明，一致同意加強兩國新時代相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，構建新時代中所命運共同體。
新華社7月12日報道，習近平指出，中方視所羅門群島為好朋友、好夥伴、好兄弟，支持所方走符合自身國情的發展道路，維護國家主權、安全、發展利益。
中方願同所方加強戰略溝通，堅定支持彼此維護核心利益和重大關切，推進共建「一帶一路」同所方發展戰略對接，加強農村發展、醫療服務、基礎設施、可持續發展、應對氣候變化等領域合作，攜手構建新時代中所命運共同體，更好造福兩國人民。
習近平強調，中方始終堅持獨立自主和平外交政策，主張各國無論大小、強弱、貧富一律平等。中國同所羅門群島等太平洋島國開展友好合作，是真心誠意幫助島國實現發展，是在「南南合作」框架內的互幫互助，屬於「全球南方」共同發展的範疇，不針對第三方，不謀取任何私利。
他指，中方願繼續為所羅門群島實現發展提供力所能及的幫助，加強在聯合國、太平洋島國論壇等多邊機構中協調配合，維護發展中國家共同利益。
馬內萊則回應，他此次訪華之旅始於福建，深切領略到中國發展取得的巨大成就，並感受到所中合作的巨大潛力和廣闊前景。中國為發展中國家樹立榜樣，倡導全人類共同價值，堅持多邊主義，不搞「小圈子」，不搞地緣政治，不要求別國選邊站隊，主張國際社會加強團結合作。
他稱特別是習近平提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，有利於促進世界的和平穩定和共同發展，對於所羅門群島這樣的小國尤其具有重要意義，得益於參與共建「一帶一路」，所羅門群島在基礎設施建設等領域取得顯著進展。
他又指所羅門群島堅定恪守一個中國原則，堅決反對任何形式的「台獨」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。所方希望進一步加強中全面戰略夥伴關係，構建所中命運共同體。