巴黎奧運｜市長兌現承諾游塞納河：水質完全乾淨

巴黎奧運7日26日開幕， 將破天荒在塞納河（River Seine）舉行開幕禮。塞納河之後並將舉行游泳賽事，但衞生情況引發疑慮。繼法國體育部長卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）7月13日公開「找數」落河暢泳後， 巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）17日也兌現承諾，落河游泳以證明水質乾淨。



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伊達爾戈原定6月下水，但因連續幾場大雨後水質報告不佳而推遲。她17日在由巴黎奧組委主席埃斯坦蓋（Tony Estanguet）、巴黎大區區長紀堯姆（Marc Guillaume）等人陪同下水，她把臉浸在河水中，然後以自由式開始游泳，不少遊客們在附近橋上圍觀。

伊達爾戈事後表示，當局為提升河道水質非常努力工作，令塞納河可以重新游泳的夢想實現。她認為水質很好、很清涼。「更最重要的是，對於下週開幕的奧運會來說，水質是完全乾淨的。」

來自紐約的21歲遊客 Jenn Fluet 認為伊達戈很勇敢，但直言自己不會否仿效：「絕對不會！它很髒！」隨同伊達爾戈落水的泳會成員Quentin Mazars稱，他在過程中小心翼翼，避免飲下河水。

巴黎市一直致力於清理塞納河，期望水質重新達到游泳標準。1988年，時任巴黎市長希拉克 (Jacques Chirac) 表示，他將公開暢遊塞納河，但其承諾從未實現。

奧運三項鐵人和游泳馬拉松賽事，都將在塞納河舉行。根據截至7月12日的塞納河水質公報，屬於比賽範圍的河段，7天內將有6天的水質適合游泳。

至於是否如期作賽，會在前一晚及當天清晨決定，由運動員、國際單項體育聯合會、地區當局，以及法國氣象局代表組成的技術委員會共同決定。