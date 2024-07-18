美國考慮擴大對華晶片限制　阿斯麥中國業務或受限

美國在對中國晶片打壓遭遇阻力的情況下，已告知盟友，如果企業繼續向中國提供先進的半導體技術，美國將考慮使用最嚴厲的貿易限制措施。



路透社引述彭博社的報道說，這些措施將適用於東京電子（Tokyo Electron Ltd.）和阿斯麥（ASML Holding NV，ASML，又譯艾司摩爾）等公司。報道稱，美國正在考慮是否實施一項名為「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule）的措施。

荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）總部外的標誌。（Reuters）

這項於1959年首次推出的條款，旨在控制美國技術的交易，凡是使用美國技術製造的產品，美國政府就有權阻止其銷售，在外國製造的產品也受限制。

彭博社報道稱，美國正在向東京和海牙的官員提出這一想法，如果這些國家不加強對華措施，這一結果將愈來愈有可能出現。

東京電子表示無法對「地緣政治問題」發表評論。阿斯麥行政總裁富凱（Christophe Fouquet）7月17日指出，公司在為中國部份客戶工廠提供服務方面面臨限制。他在公司公布第二季度業績後與分析師的電話會議上說：「對於某些工廠而言，限制更為嚴格，尤其是與從美國或歐洲發送的零件有關。」他也說：「但總體而言……我們仍然可以運營。」

圖為2024年1月24日，荷蘭費爾德霍芬（Veldhoven），阿斯麥新任行政總裁富凱（Christophe Fouquet）。（Reuters）

上個季度是富凱上任後的首個季度。他一直試圖在美國推動收緊對華出口管制與繼續在公司最大市場銷售裝備的需要之間取得平衡。

阿斯麥第二季度對華銷售飆升，佔到這家荷蘭公司營收的近一半，表明在拜登政府考慮採取更嚴厲限制措施之際，美國的出口限制措施迄今影響有限。

財報突顯了阿斯麥麵臨的受限風險。阿斯麥對中國出口增加可能加劇美國和荷蘭政府之間的外交緊張關係。阿斯麥是最先進半導體的製造設備領域的霸主，也是歐洲市值最大的科技公司。

阿斯麥股價跌11％

彭博新聞社的報道發布後，阿斯麥股價17日收盤下跌11％，創2020年3月以來最大跌幅，市值縮水427億歐元（約3,644億港元）。

美國晶片業正在推動一項替代措施，擴大所謂「未經核實清單」（Unverified List）的標準，該框架要求企業在運輸某些受限制的技術時必須獲得許可。如果阿斯麥和東京電子等公司繼續為美國認為存在國家安全風險的中國客戶提供服務，那麼這一舉措將使這些公司受到額外管制。

2023年6月7日，在中國北京舉行的公共安全展覽會Security China上，工作人員站在華為旗下晶片開發商海思半導體的攤位前。（Reuters）

此前美國主導的針對阿斯麥對華出口的晶片措施並未損害這個亞洲國家的需求。中國連續四個季度成為該公司最大市場，第二季度當地銷售額環比增長21％至23億歐元。

北京方面一直在大量收購不受限制的舊款設備，用於生產成熟技術的半導體。

中國抨擊美國可能對阿斯麥和東京電子的業務實施更嚴厲的限制。中國外交部發言人林劍17日在新聞發布會上說，美國「將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化」。他說：「希望相關國家明辨是非，堅決抵制脅迫，共同維護公平、開放的國際經貿秩序，真正維護自身的長遠利益。」

但美國國內要求採取更多行動的壓力愈來愈大。在眾議院撥款委員會最近通過的一項法案中，議員要求工業與安全局考慮「未經核實清單」的想法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

