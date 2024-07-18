美國大選｜民調：近三分二民主黨人希望拜登退選

美國最新一項民意調查顯示，近三分二民主黨人希望總統拜登（Joe Biden）退出選舉。



《衛報》7月17日報道，美聯社與全國民意研究中心（AP-NORC）公布最新的民意調查指，65%受訪的民主黨人認為拜登應該退出。

有關民調大部分都是在共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump）13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的造勢大會上遇刺前進行，整體而言平均每10名美國成年人之中，就有7人覺得拜登不應爭取連任。

2024年7月14 日，美國總統拜登在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室向全國發表演說。（Reuters）

民調亦顯示，57%美國成年人指特朗普應退出，並容許共和黨另覓人選。不過亦有73%受訪共和人黨則力撐特朗普，認為對方應繼續選戰。相反地，只有35%民主黨人認同拜登留在選情之中。

拜登在最近的選舉辯論表現欠佳，再加上多次出現口誤，有近半受訪民主黨人認為，對拜登有精神能力擔任總統感到沒有或不太有信心，比2月同類調查時的三分一明顯上升。至於對拜登有信心勝任總統的民主黨人比例，則由2月的40%下跌至27%。

至於共和黨人就對特朗普有更多信心，60%共和黨人非常或極之有信心認為，特朗普有足夠精神能力擔任總統一職。

拜登持續面對黨內外的退選壓力，《紐約時報》同日引述消息人士指，加州眾議院希夫（Adam Schiff）日前向捐款人表示，他認為如果拜登仍是民主黨總統參選人，就會敗選，甚至喪失參議院控制權及重奪眾議院的機會。