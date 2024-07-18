歐洲多國擬在阿富汗重開使館 或代表與塔利班關係轉向
撰文：王海
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彭博社7月16日報道，包括意大利和西班牙在內的多個歐盟國家，正考慮在阿富汗重開大使館，此舉或意味相關國家未來對阿富汗外交政策正發生變化。
彭博社引述一名歐洲外交官的報道指，多個歐盟國家正評估重新在阿富汗首都喀布爾（Kabul）派駐外交使團的可能性。目前只有歐盟代表被派駐在阿富汗，歐盟成員國則在2021年塔利班（Taliban）掌權後，關閉各自的大使館。
意大利似乎在與阿富汗重啟外交方面走得最前。意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）透露，該國駐卡塔爾（Qatar）大使最近訪問喀布爾，表明意大利有興趣重開大使館。
塔亞尼承認情況複雜性，並表示：「我們正在努力解決這個問題，這個問題非常困難，而且需要時間。」
西班牙也在考慮採取類似做法。基於安全考慮，西班牙駐阿富汗大使目前派駐在卡塔爾，但馬德里打算「盡快」將其大使派駐喀布爾。
西班牙外交、歐盟暨合作部長阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）解釋說，「一旦滿足最低安全條件，我們就會派駐我們的大使。我們一個月前就準備好了，但不幸的是，極端組織ISIS當時在阿富汗殺害了三名西班牙人。」
並非所有歐盟國家有興趣與阿富汗重啟外交關係。法國、英國和德國的官員告訴彭博社，他們暫時沒有計劃重開在喀布爾的大使館。
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