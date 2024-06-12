阿富汗旅遊現身香港國際旅遊展　旅遊達人項明生：中國遊客去無事

撰文：林幸言
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香港國際旅遊展明（13日）開鑼，今（12日）為傳媒預覽日，其中阿富汗旅遊景點首次現身展覽。「旅遊達人」項明生以「阿富汗的美麗與哀愁」個人攝影展參展，被問及阿富汗的旅遊安全問題，他指中國遊客到阿富汗基本上不會有問題。

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主辦方代表，匯眾展覽服務有限公司總經理湯錦成指，是次展覽新增了20個參展國家或地區，主要為小眾旅遊亞洲國家，如阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾等國。湯錦成表示，旅遊展由2021年開始舉辦，因疫情關係取消買家配對會，今年會復辦，他特別指出，高鐵遊檔位是展覽焦點之一。

香港國際旅遊展中，中旅社推銷高鐵團。（廖雁雄攝）

中國旅遊展位集中於1A、1B和1C展廳，有來自中國各地的展位，亦有台灣、澳門和香港的展位。香港展位則以「你好香港」為主題參展；同場亦有「玩轉大灣區」展位，以中國旅遊書籍作賣點。

至於廣州市展位，廣州市文化廣電旅遊局以介紹廣州旅遊景點為主，並沒有推薦旅行團或套票，展覽資料介紹指廣州滑雪區深受港人歡迎，端午節假期港人「迫爆」滑雪區。

中國旅遊參展商展位旁，有來自其他亞洲國家參展商的各個展位。其中，其中韓國觀光公社介紹除了釜山、濟州島和滑雪度假村等熱門城市外，亦有忠北（忠清北道）、京畿和江原道等地的旅遊景點介紹。

1E展廳則以日本旅遊展位為主，當中包括以關西鐵路之旅為主題的展位，以及首次以渡輪作賣點的日本旅遊展位。此外有來自歐美、非洲和中東國家的旅遊展位。

過往戰火不斷的阿富汗，首次成為旅遊展覽的介紹項目。「旅遊達人」項明生於會場設立「阿富汗的美麗與哀愁」個人攝影展，他在5月帶團到阿富汗旅遊20天，並指整個旅程非常愉快，希望透過此攝影展向港人呈現阿富汗是個適合旅遊的國家。

項指當地居民純樸，大方面對鏡頭，特別是小孩子。他特別喜歡拍攝小孩子的眼睛，因為最能傳達故事並且帶着純真。

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項建議如到阿富汗旅遊，必定要拜訪世界文化遺產巴米揚大佛遺址，是世界第一所大佛，歷史悠久。他亦推介大佛附近的自然袐境藍湖，其景色優美得令人震驚。

至於阿富汗的安全問題，項表示阿富汗現今非常歡迎華人到訪，當地文化部部長亦向他保證定會保障港人安全，因此不需太擔心。

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