美國大選｜美媒指民主黨高層遊說拜登最快週末退選　再一議員表態

美媒7月18日報道，根據數名民主黨高層人士指，黨內領導人將遊說尋求連任的美國總統拜登（Joe Biden）最快在本週末決定退選。美國民主黨參議員希肯盧珀（John Hickenlooper）則在接受傳媒訪問時表示，愈來愈多證據顯示，如果拜登選擇退選，將對國家有利。



美媒AXIOS報道，根據數名民主黨高層人士私下指，黨內國會領導人及親密朋友（close friends）將遊說拜登最快在本週末決定退選。

報道指，黨內領袖、拜登的朋友和主要金主都認為拜登無法獲勝，無法改變公眾對他年齡和敏銳度的看法，也無法讓民主黨獲得國會多數席位。拜登獲告知如果他繼續留任，對手特朗普可能會以壓倒優勢獲勝，並在11月大選「清走」拜登的政治資產與民主黨的希望。

拜登確診新冠肺炎後，隨即取消在拉斯維加斯的活動，乘坐空軍一號專機離開。（REUTERS）

曾參與2020年民主黨總統候選人初選，參議員希肯盧珀在接受路透社訪問時，雖然沒有直接呼籲拜登退選，但提到民主黨人對總統感到悲傷，而他所屬州份的選民普遍希望拜登退選。

希肯盧珀指：「拜登一直將國家放在首位，他總是做對美國有利的事情，我認為他正在朝這個方向努力。」

2020年10月13日，前科羅拉多州州長希肯盧珀（John Hickenlooper）在科羅拉多州立大學與共和黨參議員加德納（Cory Gardner）就科羅拉多州參議員選舉進行最後一場辯論。（Reuters）

當被問及拜登可能退選時，希肯盧珀表示：「這是他該做出的決定，但我認為，越來越多跡象顯示，這符合國家的最佳利益。」

希肯盧珀強調，他聽到不少來自他選區科羅拉多州選民的聲音，這些人既不是捐款人，也不是民主黨內部人士，這些屬於普羅大眾的民主黨支持者，普遍都希望拜登退選。

他指出：「當黨內存在如此多的不安和不滿時，任何人都很難團結整個黨。拜登依然受到人們的愛戴，但現時的情況與四年前截然不同。」