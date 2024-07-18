美國大選2024｜拜登：若醫生指出現健康問題　會考慮退選

美國總統拜登在電視專訪中說，如果醫生發現他有健康問題，他可能會放棄競選連任。



拜登在美國黑人娛樂電視（BET）星期二（7月16日）錄製的訪談中就何種情況會讓他重新思考是否繼續參選時答說：「如果我出現某種醫療狀況……如果醫生說『你有這個問題，有那個問題。』」

法媒報道，這是拜登首次稍微提及放棄連任的可能性，訪談錄製後的第二天，來自加利福尼亞州的拜登關鍵盟友、眾議員希夫（Adam Schiff）敦促81歲的拜登「傳遞火炬」。

2024年7月14 日，美國總統拜登在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室向全國發表演說。（Reuters）

然而，拜登為自己決定留任與共和黨人特朗普在11月再決勝負的決定辯護，並解釋為什麼他沒有在一屆任期後將權力移交給年輕一代。

他說：「我說過自己將成為一名過渡候選人，以為能夠擺脫這一困境交棒他人……但沒想到事情會變得如此、如此、如此分裂。」

2024年7月14 日，美國總統拜登在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室向全國發表演說。（Reuters）

拜登自6月27日總統選舉辯論以來，一直在為政治生存而戰，在那場辯論中，他疲憊而困惑的狀態引發了人們對他年齡的擔憂。

希夫成為自7月13日特朗普面對暗殺企圖以來，第一名要求他下台的民主黨人。他在給《洛杉磯時報》的聲明中讚揚拜登，但說：「特朗普第二次擔任總統將破壞我們民主的基礎，我為總統能否在11月擊敗當勞·特朗普深感擔憂。」

2024年7月14日，美國總統拜登（Joe Biden）發表講話，促勿妄加臆測槍手動機。（Reuters）

希夫預計將於11月贏得參議院席位，他是拜登政府在國會的重要盟友，並在特朗普總統任期內面對的第一次彈劾審判中擔任首席檢察官，引起注目。

本文獲《聯合早報》授權轉載

