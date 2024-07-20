國際法院認定以色列非法佔領巴勒斯坦領土　裁決3大重要之處

聯合國國際法院（International Court of Justice，ICJ）7月19日發表建議性裁決（advisory ruling），指以色列長年佔領巴勒斯坦自治區是非法，促立即停止並結束興建殖民區。這是ICJ對以色列此舉發出的、前所未見的全面譴責，料將在未來多年產生深遠影響。

國際法院院長薩拉姆（Nawaf Salam）宣讀由15名法官小組的調查結果時稱，以色列在約旦河西岸和東耶路撒冷的殖民區，以及與之相關的建立與維持政權，違反國際法。

裁決指，以色列對巴勒斯坦領土的佔領是事實上的吞併，做法和政策侵犯巴勒斯坦人的自決權，在巴勒斯坦領土上繼續存在屬非法，有義務盡快結束其在巴勒斯坦被佔領土地的存在。

以色列在西岸不停擴建殖民區，侵佔巴勒斯坦人的土地。（Reuters）

裁決指出，以色列的殖民區政策和在巴勒斯坦領土開採自然資源違反國際法，又批評以色列系統式（systematically）歧視巴勒斯坦人。

國際法院也裁定，以色列必須停止在約旦河西岸建造所有殖民區，並賠償被佔領土上人權遭侵犯的巴勒斯坦人。

法院在裁決中呼籲聯合國——特別是聯合國安理會和聯合國大會採取行動「迅速」結束以色列的非法佔領。此外所有國家都有義務不承認以色列對巴勒斯坦領土的佔領。

圖為2023年8月22日，鏡頭下位於荷蘭海牙的國際法院（ICJ）。（Reuters）

這建議性裁決不具約束力，但在國際法中具有影響力。

這建議性裁決也很可能令以色列面臨的外交壓力增加。在此之前，以色列國會議員18日表決反對巴勒斯坦建國，稱之為「生存威脅」。

此案緣於聯合國大會2022年尋求國際法院的意見，旨在澄清以色列佔領約旦河西岸的在法律上的影響。

2021年7月2日，以色列軍人聚集在約旦河西岸Jabal Subeih附近控制新近建立的Evyatar前哨基地，站在在一起聽取簡報。（Getty）

國際不施壓 裁決也沒用

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）回應裁決是稱，國際法院的意見是「一派胡言」。

巴勒斯坦外交部長馬立基（Riyad al-Maliki）則稱國際法院這項認定是「分水嶺時刻」。但非政府組織不這麼認為。

半島電視台19日引述巴勒斯坦人權組織Al-Haq發言人哈龍（Zainah el-Haroun）7月19日稱，ICJ之前裁決都沒有帶來全球多國行動。她說，如第三國和國際社會未能追究以色列的責任，這些裁決就毫無意義。

半島電視台19日稱，例如2004年ICJ的建議性裁決指以色列在巴勒斯坦佔領的土地上建造隔離牆和殖民區是非法。但裁決出爐後，約旦河西岸的殖民區不但保留，而且居住在當地的以色列人也從1993年的25萬增加到2023年的70萬以上。

2024年7月13日，巴勒斯坦人稱以色列對加沙走廊南部汗尤尼斯馬瓦西（Al-Mawasi）地區一個帳篷營地發動襲擊。圖為13日的襲擊發生後，現場有人抬走傷者。（Reuters）

半島電視台引述約旦河西岸的巴勒斯坦的社運人士稱，當區內局勢比以往任何時都更糟，他們無法為國際法院的裁決慶祝。

這一輪以巴戰爭已導致至少38,848名巴勒斯坦人死亡——其中絕大多數是平民。加沙已變成一個人間煉獄，當地陷入饑荒，藥物與醫療服務極度短缺，大批人生死邊緣苦苦掙扎。此外無日無之的以軍襲擊，讓民眾承受極大心理壓力，不知什麼時候自己也會跟已逝的親友一樣死去。

以色列對巴勒斯坦極端組織哈馬斯的戰爭發生在2023年10月7日，當天哈馬斯越界突襲列南部的哨站和社區等。當天有1,139被殺、251人被俘虜。