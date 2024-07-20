巴西首談論加入「一帶一路」倡議　總統盧拉：持開放態度

巴西總統盧拉（Lula da Silva）7月19日在一場活動中透露，巴西政府正在制定加入中國「一帶一路」倡議的提案。這標誌着巴西政府首次公開討論加入該倡議的可能性。



盧拉是在出席巴西開發銀行宣布投資翻修一條高速公路的活動中發表上述言論，這條高速公路連接里約熱內盧（Rio de Janeiro）和桑托斯（Santos），後者距離巴西主要港口聖保羅（São Paulo，暫譯）約85公里。

盧拉表示，只要能給巴西帶來切實成果，他對加入「一帶一路」持開放態度。他說：「中國希望討論這條『絲綢之路經濟帶』（「一帶一路」的前身），我們將準備一份提案，用以評估我們能從中得到什麼？如果加入其中，巴西能有什麼好處。」

盧拉訪華：圖為2023年4月14日，巴西總統盧拉和中國國家主席習近平出席在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式。（Reuters）

報道稱，巴西是南美僅剩的3個尚未加入「一帶一路」倡議的國家，另外兩個是哥倫比亞和巴拉圭，而巴拉圭是台灣地區的「邦交國」。中國多次邀請巴西加入「一帶一路」倡議，但巴西考慮到可能疏遠西方因而一直未作出決定。盧拉此言標誌着巴西政府首次公開討論加入「一帶一路」的可能性。

2024年6月，巴西執政黨勞工黨議會領袖José Guimarães曾在社交媒體X上暗示，副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin）將在訪問中國期間「敲定」加入「一帶一路」倡議。但巴方後來否認相關消息，只是稱已將這個話題「列入討論議程」。

盧拉18日表示，他將作為嘉賓出席11月在秘魯舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會。會議期間，秘魯錢凱（Chancay）深海港碼頭項目將舉行落成典禮。該項目是中國在秘魯建設的首個大型交通基礎設施工程，更是「一帶一路」倡議下的標誌性項目，建成後將成為南美洲太平洋沿岸重要的交通樞紐和物流中心，助力拉美地區進出口貿易快速發展。

圖為2023年4月14日，巴西總統盧拉和中國國家主席習近平出席在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式。（Reuters）

在談到APEC峰會時，盧拉說，這是「巴西首次受到邀請，雖然我沒有太多空閒時間，但我已經決定參加，因為巴西想進入這個『中國世界』」。他補充道：「我們需要（了解）如何從商業角度融入太平洋地區。」

2023年10月，巴西眾議長里拉（Arthur Lira）在北京接受中央廣播電視總台專訪時曾表示，在全球化和互聯互通的國際大背景下，他將把加入共建「一帶一路」的提議交由巴西國會和行政機構討論。他說，巴西和中國之間關於推進這一倡議的討論已進行多年。他覺得毫無疑問兩國會找到非常好的合作方式，當今的世界是全球化的，所有國家都互聯互通。

在7月17日的外交部例行記者會上，外交部發言人林劍答記者提問時表示，中國已與22個拉美和加勒比國家簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄。中拉年貿易額近5,000億美元（約3.9萬億港元），中方穩居拉美第二大貿易夥伴國和巴西、智利、秘魯等國第一大貿易夥伴。

盧拉訪華：圖為2023年4月14日，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在中國北京民大會堂會見中國國家主席習近平並進行會面。（Reuters）

林劍說：「中方將繼續秉持真實親誠理念和正確義利觀加強同拉美和加勒比國家團結合作，一道落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，深入推進高質量共建『一帶一路』同地區國家發展戰略對接，共同推動中拉命運共同體這艘大船行穩致遠，駛向下一個更加光明的10年。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

