不加入一帶一路不附和全球安全倡議　巴西所求不止在中美間中立

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）聲勢浩大的訪華行程已經結束，合作成果豐碩給人留下了深刻的印象。但是炙手可熱的中巴合作並不是中巴關係的全貌。

值得注意的是巴西至今並未加入「一帶一路」倡議。

在已有二十多個拉美國家加入「一帶一路」倡議的背景下，巴西至今仍未加入「一帶一路」倡議。，盧拉訪華期間，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅中4月13日在北京會見先期來華的巴西總統首席特別顧問阿莫林。王毅主動提出中方願與巴方加強戰略溝通，深化務實合作，推動「一帶一路」倡議與巴方「再工業化」相互對接。但是中方通稿中，阿莫林並未提及「一帶一路」倡議與巴方「再工業化」相互對接相關字眼。中國國家主席習近平4月14日下午在人民大會堂同盧拉舉行會談。習近平也提到中方願積極探討共建「一帶一路」同巴西「再工業化」戰略對接。但是中方通稿中盧拉只是說相信巴中深化擴大合作將有助於巴「再工業化」進程，並未回應「一帶一路」倡議。

王毅和習近平頻繁提到的是「一帶一路」倡議和巴方「再工業化」相互對接，而4月14日中巴聯合聲明中的表述卻是，雙方願意探討南美一體化等巴西發展政策和投資計劃，同「一帶一路」倡議等中國發展政策和國際倡議進行對接。南美一體化等巴西發展政策和投資計劃並不是巴方「再工業化」，巴西願意同中方對接的也不只是「一帶一路」倡議。

盧拉訪華：2023年4月13日，巴西總統盧拉 (Luiz Inacio Lula da Silva) 和第一夫人達席爾瓦參觀了位於中國上海的華為研發中心。（Reuters）

早在2022年3月，中國時任駐巴西大使楊萬明在一次採訪中就提到巴西是拉美首強，歡迎巴方成為「一帶一路」合作的重要參與方，早已發出加入邀請，願就此同巴方繼續進行討論。此次訪問是盧拉就任總統後首次出訪美洲之外的國家，盧拉對中國的重視當然溢於言表。巴西非常清楚「一帶一路」倡議是中方過去十年提出的十分重要的倡議。在中國高層政要接連拋出希望就「一帶一路」合作的當下，中巴對於如何對接「一帶一路」有着明顯的分歧，非正常之舉。

巴西願意同中國開展各領域合作，為什麼不願意加入「一帶一路」倡議？到底是什麼原因？

另外一個值得關注的細節是中巴聯合聲明暴露了雙方未達成一致的還有全球安全倡議。

中巴聯合聲明第四條提到雙方需繼續努力，推動和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。第十四條提到巴方歡迎中方為加速落實聯合國2030年可持續發展議程提出的全球發展倡議。第十五條提到巴方關注中方提出的全球文明倡議。全人類共同價值、全球發展倡議、全球文明倡議是中國近年來關於全球秩序的重磅倡議。這些能夠寫入雙方的聯合聲明，說明獲得了認可。但是聲明中並未提到中方近年來提出的全球安全倡議。

盧拉訪華：圖為2023年4月14日，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在中國北京民大會堂會見中國國家主席習近平並進行會面。（Reuters）

根據國際政治慣例，中巴雙方不可能只就全人類共同價值、全球發展倡議、全球文明倡議進行了探討，唯獨沒有提到全球安全倡議。很大一種可能是雙方在這一領域未達成共識，因此未寫入聯合聲明。

從巴西遲遲不願加入入「一帶一路」到中巴未就全球安全倡議達成共識，可見巴西在同中國進行合作時有很大的顧慮。巴西希望搭乘中國發展的經濟快車，但是在全球政治安全以及支持中國的重大倡議方面，還是有所保留的。

願意在晶片、貨幣互換、烏克蘭危機等多個美國認為是敏感的領域同中國合作，但又沒有完全符合中國，作為西半球最大的發展中國家，巴西不只是要考慮在中美之間維持中立和平衡，更重要的是如何讓自身的大國身份攫取更大的價值。這也是百年未有之大變局的題中之意。和歐盟希望成為中美之外的第三極如出一轍，巴西何嘗不希望代表更多的發展中國家和新興國家未來在國際事務中有更大的話語權。